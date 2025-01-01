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كاتس: إحراق منازل الفلسطينيين بالضفة ليس إرهابا..

الخميس 03 أبريل 2025 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: إحراق منازل الفلسطينيين بالضفة ليس إرهابا..



القدس المحتلة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس إن سلطات الاحتلال لا تعتبر حرق منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية "عملاً إرهابيًا"، في تحريض واضح لقواته ومستوطنيه لتوسيع هجماتهم على المواطنين وممتلكاتهم.

وقال كاتس في تصريحات صحفية له،"لن نسمح بالعودة إلى واقع السادس من أكتوبر على أي حدود لنا"، في إشارة لعملية "طوفان الأقصى".

وسبق أن تفاخر كاتس بتقويض المؤسسات الفلسطينية، وتعميق الاستيطان وحمايته وتشجيعه، ومحاصرة البناء الفلسطيني وهدم منازل الفلسطينيين، وشق المزيد من الطرق الاستيطانية.

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير، تشهد الضفة الغربية عدوانًا واسعًا غير مسبوق يتركز في محافظتي جنين وطولكرم، وسط هدم وحرق مئات المنزل وتشريد وتهجير آلاف العائلات .

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