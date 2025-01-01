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إعلام إسرائيلي: محور ميراج لتنفيذ خطة "الإجلاء الطوعي"

الأربعاء 02 أبريل 2025 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: محور ميراج لتنفيذ خطة "الإجلاء الطوعي"



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن محور ميراج يهدف إلى تنفيذ خطة (الإجلاء الطوعي) من قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 العبرية أن محور ميراج يهدف إلى فصل معبر رفح ومدينة رفح وتهيئتها لتنفيذ خطة (الإجلاء الطوعي).

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أن هدف العملية في رفح هو استعادة السيطرة على ما أسماه "محور ميراج" أو ما يعرف فلسطينيًا طريق موراج الواصل بين خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وقال نتنياهو في فيديو مسجل له،: "نحن نغير مسار عملنا في قطاع غزة، وهذه الليلة استكملنا السيطرة على أراض جديدة، وضربنا المخربين ودمرنا البنية التحتية".

وأضاف: "نفعل نفعل شيئًا آخر، ونعود إلى محور ميراج، والذي يمثل فيلادلفيا الثانية، أي بمعنى آخر المحور الثاني أو الإضافي لفيلادلفيا".

وأكد أن قواته تعمل على تقطيع أوصال القطاع وتزيد الضغط خطوة بخطوة حتى تسلم حماس المختطفين لديها، قائلاً: "كلما لم يعطوا شيئًا، كلما زاد الضغط عليهم حتى يعطوا".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن حكومته عازمة على تحقيق أهداف الحرب، ونعمل بلا كلل أو ملل، وبخط واضح ومهمة واضحة لتحقيق ذلك.

وفي السياق، ذكرت  إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "محور ميراج" هو في الواقع المحور الذي يفصل بين خان يونس ورفح. هذا محور يمر في المكان الذي كان يقع فيه في السابق، في أيام "غوش قطيف"، مستوطنة ميراج، ولذلك سُمي بهذا الاسم.

وبحسب الصورة، فإن "محور ميراج" الذي يعمل الجيش الإسرائيلي حاليًا على السيطرة عليه مميز باللون الأزرق، ومحور فيلادلفيا مميز باللون الوردي.

وأشارت الإذاعة إلى أن محور ميراج يُعد فعليًا تقسيمًا لجنوب القطاع – بين خان يونس ورفح. نتنياهو يسميه “فيلادلفيا ب’”، مقابل محور فيلادلفيا الأصلي الذي يمر إلى الجنوب منه.

واستأنفت إسرائيل الحرب على غزة في 17 مارس الجاري، بسلسلة من الغارات الجوية المكثفة، وقتلت أكثر من ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

ودُمرت معظم مدينة رفح خلال العملية البرية الإسرائيلية السابقة، ولم يعد إليها الكثير من الفلسطينيين بعد وقف إطلاق النار.

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