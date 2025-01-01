الاحتلال الاسرائيلي ينفذ مجازر دامية في رفح وخانيونس وعيادة الأونروا في جباليا ..

غزة/سما/

واصلت الطائرات الاسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم السادس عشر من استئناف حربها على قطاع غزة.

وارتكبت طائرات الاحتلال مجزرة وسط مدينة خان يونس جنوب الـقطاع.

واستشهد ثلاثة عشر مواطنا على الاقل واصيبت اعداد اخرى اثر قصف الاحتلال منزل قرب كراج رفح بخان يونس.

ويعود المنزل لعائلة عبد الباري ويقطن فيها نازحون من عائلة القاعود.

واستشهدت الطفلة سوار بهاء المغاري من سكان رفح متأثرة بإصابتها في قصف الاحتلال خيمة في مدينة أصداء شمالي خانيونس جنوبي القطاع أمس.

وقصفت طائرات الاحتلال تقصف المسجد الإندونيسي المدمر بمنطقة معن شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

ونفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية في مناطق مختلفة من رفح جنوب قطاع غزة.

ونفذت طائراته أكثر من عشر غارات استهدفت حي الجنينة وخربة العدس ومنطقة المشروع في مدينة رفح في ظل توسيع العملية البرية بمشاركة الفرقة ٣٦ كما قال جيش الاحتلال

وارتقى ثلاثة شهداء في القصف الإسرائيلي على شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، هم:حمزة عمر أبو رزق، عمر زياد أبو رزق وحسام زايد أبو رزق فيما ارتقى المواطنان رمزي إبراهيم أبو سنيمة وسعد عبد العزيز أبو سنيمة بقصف في منطقة موراج شمال رفح.

واستشهد مواطن وجرحى في قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين بمواصي مدينة رفح.

وسط القطاع

وارتقى شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة نجم محيط البنك الإسلامي شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان ثلاثة مواطنين ارتقوا في دير البلح اثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة اللولو في محيط التحلية.

غزة

وفي مخيم الشاطيء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين ما اسفر عن استشهاد ثلاثة منهم.

واستشهد ما لا يقل عن 15 مواطنا، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عيادة تتابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان بأن طائرات الاحتلال شنت غارات على عيادة للأونروا تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات، واندلاع حريق في المبنى.

كما استشهد مواطنان، وجرح آخرون، بقصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة ضرغام في مخيم البريج وسط القطاع، فيما قصفت المدفعية أراض زراعية في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوبا.