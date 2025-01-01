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تظاهرات حاشدة بمصربعد صلاة العيد لرفض تهجير الشعب الفلسطيني..

الإثنين 31 مارس 2025 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات حاشدة بمصربعد صلاة العيد لرفض تهجير الشعب الفلسطيني..



القاهرة/سما/

شهدت عدد من المدن المصرية، اليوم الإثنين، وقفات تضامنية حاشدة عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، دعما للقضية الفلسطينية، وتأكيدا على أن تهجير شعبنا خط أحمر، وعلى دعم البدء بخطة الإعمار المصرية لقطاع غزة.

وثمن المشاركون في كافة المحافظات المصرية، صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال، مؤكدين التفافهم ودعمهم لصوت الحق الفلسطيني الذي يصدح به أبناء شعبنا المرابط على أرضه وثباته في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، بضرورة وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

كما ثمنوا، مواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتأكيده على الوقوف الكامل مع شعبنا في نيل حقوقهم المشروعة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه وضرورة تثبيته على أرضه، والتأييد لكافة قرارات الرئيس المصري الرافضة للتهجير وحرصه على حماية الأمن القومي المصري.

كما طالب المشاركون في كافة محافظات مصر بضرورة وقف عدوان الاحتلال على القطاع، مؤكدين رفضهم عمليات التهجير وجرائم الحرب، وأن كافة المخططات التي تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين لن تنجح بصمود وثبات شعبنا على أرضه.

كما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام المصرية في رسالة واضحة للتأكيد على وحدة الموقف الشعبي تجاه القضية الفلسطينية، مرددين هتافات داعمة لفلسطين والموقف المصري الرافض للتهجير منها "لا لا للتهجير، و"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".

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