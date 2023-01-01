محاولة انقلاب في إسرائيل بتحريض مباشر من رئيس “الشاباك”.. بن غفير يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

القدس المحتلة/سما/

شنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، هجوما على رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.

واتهم بن غفير بار خلال مقابلة تلفزيونية إسرائيلية، اليوم الجمعة، بـ”محاولة الانقلاب” وجمع أدلة ضد مسؤول منتخب.

كما علّق بن غفير على قانون تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي تم إقراره مؤخرا، معتبرا أنه “خطوة مهمة لإصلاح النظام القضائي وإيجاد التوازنات اللازمة”، وفقا لموقع “i24 News” الإخباري الإسرائيلي.

مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 – سبوتنيك عربي, 1920,

وفيما يتعلق بالمستشارة القانونية للحكومة، فقد اتهمها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في تصريحاته المتلفزة بـ”اضطهاده”، مشيرا إلى أنها “لا تريده وزيرا”.

يذكر أن رحى أزمة سياسية معقدة تدور حاليا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من جهة، وبين مدير جهاز “الشاباك” رونين بار ومسانديه من جهة أخرى.

ويصر نتنياهو على أن إقالته مدير الشاباك سببها أنه فقد الثقة فيه، أما مدير الشاباك نفسه ومنتقدو نتنياهو، فقد قدّموا رواية مختلفة تمامًا، وهي أن نتنياهو يسعى إلى إقالة مدير جهاز الشاباك، لأن الجهاز يحقق مع أقرب مساعدي نتنياهو بشأن علاقات مزعومة مع قطر، واتهامات بأن بعض هؤلاء المساعدين مارسوا ضغوطًا غير مناسبة لصالح قطر، بما في ذلك تلقي أموال من الحكومة القطرية.

وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تأتي هذه الخلافات في الوقت الذي يحقق فيه الشاباك في الروابط بين مساعدي بنيامين نتنياهو وقطر، وسط مزاعم بأن المتحدث السابق لنتنياهو، إيلي فيلدشتاين، الذي وُجهت إليه تهمة الإضرار بالأمن القومي في قضية تتعلق بسرقة وتسريب وثائق سرية للجيش الإسرائيلي، عمل لصالح قطر عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة لتزويد كبار الصحفيين الإسرائيليين بقصص مؤيدة لقطر.

من جانبه، قال زعيم المعارضة، يائير لبيد، إن نتنياهو قرر إقالة بار لسبب واحد فقط، وهو التحقيق في قضية “قطر غيت” التي استمرت لمدة عام ونصف دون أن يرى سببا لإقالته، مشيرا إلى أنه عند بدء التحقيق في تسلل أموال قطر إلى مكتب نتنياهو وتحويلها لمساعديه، أعلن إقالته.