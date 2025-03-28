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صحة غزة: "إسرائيل" قتلت 50251 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر 2023

الجمعة 28 مارس 2025 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: "إسرائيل" قتلت 50251 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر 2023



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى “50251 شهيدا و114 ألفا 25 إصابة” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: “وصل مستشفيات قطاع غزة 43 شهيدا بينهم حالتان تم انتشالهما من تحت الأنقاض، و115 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية”.

وأضافت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف الإبادة في) 18 مارس (آذار) 2025 بلغت 896 شهيدا 1984 إصابة”.

الوزارة أفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,251 شهيدا و114,025 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023″.

وشددت على أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم إبادتها الجماعية بغزة عبر غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت في معظمها مدنيين فلسطينيين في منازل وخيام تؤوي نازحين.

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