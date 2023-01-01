الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمدد حظر استضافة الفرق الإسرائيلية للمباريات في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أخطر الفرق الإسرائيلية بتمديد منعها من اللعب في إسرائيل والاستعداد لتوفير ملاعب بديلة في الخارج.



وطلب الاتحاد الأوروبي من الفرق الإسرائيلية إبلاغه في أقرب وقت ممكن بالأماكن التي يعتزمون استضافة المباريات فيها إذا تأهلوا.

ولن تتمكن الفرق الإسرائيلية خلال الموسم المقبل من استضافة مباريات في المسابقات الأوروبية بسبب عمليات إطلاق الصواريخ من اليمن وقطاع غزة.

ومنذ هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، نقلت جميع الفرق الإسرائيلية مبارياتها إلى دول أوروبية أخرى مثل صربيا والمجر.

وفي الموسم الماضي، كان مكابي تل أبيب الفريق الإسرائيلي الوحيد الذي تأهل إلى الدوري الأوروبي، واضطر إلى استضافة مبارياته على ملعب بارتيزان في بلغراد. واضطرت فرق كرة السلة الإسرائيلية أيضًا إلى نقل مبارياتها إلى أوروبا، وتحديدا في العاصمة الصربية.

حتى هذه اللحظة، وحسب جدول الدوري الممتاز، سيشارك فريق هبوعيل بئر السبع في تصفيات دوري أبطال أوروبا، ومكابي تل أبيب ومكابي حيفا في تصفيات الدوري الممتاز، وسيشارك بطل كأس الدولة في تصفيات الدوري الأوروبي، فيما تتنافس فرق الجنوب، مكابي بني رينا، وهبوعيل تل أبيب، وبيتار القدس، وأبناء سخنين، في البطولة.