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حماس تعلق على تصريحات خالد مشعل بالتخلي عن إدارة غزة

الجمعة 28 مارس 2025 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على تصريحات خالد مشعل بالتخلي عن إدارة غزة



غزة/سما/

أعلنت حركة حماس مساء الخميس، أن التصريحات المنسوبة لرئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، بالتخلي عن إدارة قطاع غزة هي تصريحات "كاذبة".

وذكرت الحركة في بيان عبر قناتها على منصة "تليجرام"، أن "ما ورد من تصريح كاذب على لسان الأخ المجاهد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج لم يصدر عنه وهي عبارة عن إشاعات تبثها بعض الجهات المعادية للحركة والمقاومة".


وأكدت الحركة أن البيانات والتصريحات الرسمية تُنشر عبر القناة الرسمية لحركة حماس.

وفي التصريح المنسوب لـ"مشعل" والذي نفته الحركة يقول: "استجابة لرغبة الشعب وحقنا للدماء قررنا التخلي عن إدارة غزة بما يحقق مصلحة شعبنا ويخفف من معاناته".

وتظاهر فلسطينيون ضد حماس في شمال غزة، يوم الثلاثاء، فيما بدا أنه أكبر احتجاج ضد الحركة المسلحة منذ هجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

كما خرج المئات من المتظاهرين في بيت لاهيا بقطاع غزة، مطالبين بـ"خروج حماس" من غزة ووقف الحرب.

وأظهرت لقطات المتظاهرين وهم يرددون هتافات من بينها "لا حماس ولا الجهاد، بدنا نحافظ على البلاد"، و "برا برا، حماس تطلع برا".

وعقب المكتب الإعلامي الحكومي لحركة حماس في غزة، على المظاهرات، قائلا إن الشعارات المعارضة للحركة التي رفعت في احتجاجات خرجت ضدها الثلاثاء كانت عفوية ولا تعكس الموقف الوطني العام.

وأضاف المكتب في بيان أمس الأربعاء: "أي شعارات أو مواقف عفوية يصدرها بعض المتظاهرين ضد نهج المقاومة لا تعبر عن الموقف الوطني العام، بل تأتي نتيجة للضغط غير المسبوق الذي يتعرض له شعبنا، ومحاولات الاحتلال المستمرة لإثارة الفتنة الداخلية، وصرف الانتباه عن جرائمه المستمرة".

وأوضح أنه "ومع استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين، قد يسبب ذلك حالة من الغضب العارم والاستياء الشعبي وهو أمر طبيعي في ظل هذه الجرائم المتواصلة".

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