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المفتي يعلن موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين

الخميس 27 مارس 2025 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يعلن موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين



القدس المحتلة/سما/

- أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1446ه الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك.

وحث المفتي، المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً بأن صدقة الفطر قدرت هذا العام بعشرة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

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