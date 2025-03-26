تطبيق تركي تابع لبلدية إسطنبول الكبرى ينقل بيانات المواطنين لشركة مقرها إسرائيل

ووفق المجلة التركية ظهرت ادعاءات لافتة للنظر بشأن تطبيق "إسطنبول سنين" الذي طورته بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تشير الادعاءات إلى أن رمز التتبع المسمى "AppsFlyer" المدمج في التطبيق ينقل بيانات المستخدم إلى شركة مقرها إسرائيل.

وذكر المصدر أن الراغبين في الوصول إلى خدمة Wi-Fi للنقل العام التي تقدمها بلدية إسطنبول الكبرى تجبرهم على تنزيل هذا التطبيق الذي يؤدي إلى مشاركة البيانات الشخصية دون علمهم.

ويتضمن تطبيق "إسطنبول سنين" الذي أصدرته بلدية إسطنبول الكبرى عام 2021، وظائف مختلفة مثل الوصول إلى خدمات النقل العام والخدمات البلدية والمساعدة الاجتماعية، ومع ذلك، فإن حقيقة أن أولئك الذين يريدون الاستفادة من خدمة "الواي فاي" المجانية المقدمة في وسائل النقل العام يضطرون إلى تنزيل هذا التطبيق، ما أثار نقاشات حول خصوصية البيانات.

كما أثار الافتقار إلى معلومات واضحة حول كيفية معالجة بيانات المستخدم ومع من تتم مشاركتها من خلال تطبيق عام، مخاوف بشأن خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين.

وفي حديثه لموقع "Türkiye Gazetesi" حول هذه المشكلة، أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات دنيز أوناي أن التطبيق يجبر المستخدمين على مشاركة البيانات، وقال: "تكتسب خصوصية البيانات اليوم أهمية بالغة في الخدمات الرقمية"، مشيرا إلى أن إجبار المستخدمين على تنزيل تطبيق معين ومشاركة بياناتهم الشخصية للاستفادة من الخدمة أمر يستدعي التساؤل من حيث الشفافية وحقوق المستخدم.

وأضاف لطالما نشطت "AppsFlyer" على تطبيق "إسطنبول سنين"، وأنشأت ملفا شخصيا بناء على تحليل تجارب المستخدمين، ثم تعرض عليهم الإعلانات بناء على هذه الملفات الشخصية.

وأوضح أن مشاركة البيانات بهذه الطريقة في تطبيق عام أمر غير مقبول.

وأشار أوناي إلى أن "AppsFlyer" وهي شركة رائدة عالميا في مجال قياس التسويق والتحليلات، سبق أن تعرضت للمقاضاة في الولايات المتحدة بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن.

وأكد أن ماضي الشركة كان موضع شك أيضا لدرجة أنه تم فتح تحقيق في الولايات المتحدة بسبب مشاركة بيانات مستخدم حساسة دون إذن من خلال تطبيق صحي.

وعلى الرغم من أن اتفاقية المستخدم لتطبيق "إسطنبول سنين" تنص على أنه يمكن مشاركة البيانات مع شركاء العمل، إلا أنه لا يوجد بيان واضح حول من هم هؤلاء الشركاء التجاريين، ويقول الخبراء إن إجبار التطبيقات العامة لمستخدميها على مشاركة البيانات يمثل مشكلة قانونية وأخلاقية كبرى.

من ناحية أخرى، أفادت منصة تحليلات مستقلة تدعى "Exodus Privacy" أن "AppsFlyer" شاركت البيانات مع 2000 شريك تجاري حول العالم وجمعت البيانات دون موافقة المستخدمين.

وبحسب التقرير المفصّل الذي نشرته شركة "Exodus" فمن الواضح أيضا أن "AppsFlyer" هي شركة مقرها إسرائيل.

ووفق المصدر ذاته، من المتوقع أن تقدم بلدية إسطنبول الكبرى معلومات شفافة بشأن البلدان التي تتم مشاركة البيانات الشخصية للمواطنين معها.

ونشرت المجلة مقطع فيديو يعود للعام 2022 روج خلاله رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، للتطبيق.