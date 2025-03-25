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خليل الحية: المقاومة نجحت في كشف الوجه الحقيقي للاحتلال كعدو استراتيجي للأمة

الأربعاء 26 مارس 2025 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
خليل الحية: المقاومة نجحت في كشف الوجه الحقيقي للاحتلال كعدو استراتيجي للأمة



غزة/سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة خليل الحية، في كلمة يوم الأربعاء، "نحن أمام مرحلة غير مسبوقة من تاريخ الأمة بادرت فيها المقاومة بطوفان الأقصى لتغيير معادلة الصراع".


وأضاف خليل الحية: "بذلنا منذ السابع من أكتوبر كل الجهود لوقف العدوان والقتل والإرهاب الذي يمارسه العدو الصهيوني وتوسعه الاستيطاني".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة أن المقاومة نجحت في كشف الوجه الحقيقي للاحتلال كعدو إستراتيجي للأمة".

وصرح ‏الحية بأنهم تعاملوا بإيجابية مع المقترحات التي تلقتها الحركة خلال الفترة الأخيرة من أجل الوقف التام لإطلاق النار والانسحاب التام للعدو من غزة.

و‌أشار إلى أن الاحتلال انقلب على الاتفاق الذي وقعه وضمنه الوسطاء واستأنف عدوانه على غزة.

و‌شدد في كلمته على أن القدس ستظل عنوان الصراع وأي محاولة للتنازل عن شبر واحد منها خيانة للأمة.

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء 18 مارس 2025 عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية - قطرية - أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، بمقتل وإصابة المئات، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع.

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