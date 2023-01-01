فايننشال تايمز: "إسرائيل" تجهز خططا لاحتلال غزة

واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الجيش الإسرائيلي أعد خططا لإعادة احتلال غزة في مسعى للقضاء نهائيا على حركة حماس، مما يمهد الطريق لاحتلال طويل الأمد لقطاع غزة المحاصر.



وقالت مصادر مطلعة على الخطة للصحيفة إن الاقتراح، الذي لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل مجلس الأمن الإسرائيلي، صاغه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زمير بدعم غير رسمي من وزراء اليمين المتطرف الذين طالما طالبوا بتبني تكتيكات أكثر قسوة لمحاربة الحركة المسلحة.

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وأوضحت مسؤولان إسرائيليان أن الخطط أصبحت ممكنة بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما حرر إسرائيل من إصرار إدارة الرئيس السابق جو بايدن على عدم إعادة احتلال غزة أو ضم أراضيها.

وقال مسؤول إسرائيلي ثالث: "الإدارة السابقة أرادت منا إنهاء الحرب. أما ترامب فيريد منا الفوز في الحرب. هناك مصلحة أمريكية عليا في هزيمة حماس أيضا".

وبحسب الخطة، سيقوم الجيش الإسرائيلي باستدعاء عدة فرق قتالية لإعادة غزو غزة وإخضاع "حماس"، والسيطرة على مساحات واسعة من الشريط، وإجبار سكان المنطقة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الانتقال إلى منطقة صغيرة تسمى "المنطقة الإنسانية" على طول ساحل البحر المتوسط.

وقال المسؤولون إن الجيش الإسرائيلي سيدير غزة بعد ذلك، مما يعني إعادة احتلال القطاع بعد 20 عاما من انسحابه منها. وقد احتلت إسرائيل القطاع لما يقرب من أربعة عقود حتى عام 2005، بعد أن استولت عليه في حرب 1967.

ومن شأن خطة كهذه أن تهجر ملايين المدنيين الفلسطينيين وتجمعهم في مساحة أصغر من الأرض القاحلة، مما يجعلهم يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. كما أنها تخاطر بإشعال تمرد طويل ضد القوات الإسرائيلية.

وقال أحد المطلعين على المناقشات إن إسرائيل يمكن أن تتولى توزيع جميع المساعدات الإنسانية، وكانت قد قيمت مؤخرا عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها كل فلسطيني.

وقال آخر إن الجيش يدرس خيارات منها توزيع المساعدات مباشرة أو عبر مقاولين خاصين لضمان عدم استفادة "حماس" منها.

وستشكل خطط الغزو الجديد، التي أوردتها صحيفة "هآرتس" أولا، تغييرا عن الطريقة التي اتبعتها إسرائيل في إدارة الحرب تحت قيادة مسؤولي الأمن السابقين، بما في ذلك وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ورئيس الأركان المتقاعد حديثا هرتسي هليفي.

وقال أحد كبار الضباط الاحتياطيين الذين تم إخبارهم بالاستعداد لعدة أشهر من العمليات القتالية التي تشمل "القتال والنصر والإدارة": "إنه نوع مختلف تماما من القتال".

وأوضح المسؤولون السياسيون والعسكريون الإسرائيليون أن الهدف هو الاحتفاظ بالأراضي وتدمير "حماس" كقوة عسكرية وحاكمة في القطاع مرة واحدة وإلى الأبد.

لكن محللين دفاعيين يقولون إنه ليس من الواضح ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قادرا على تحقيق هذه الأهداف في غضون بضعة أشهر، نظرا لاستنزاف قواته الحالية والحاجة إلى نشر ما يقولون إنه سيكون أربع فرق قتالية على الأقل.