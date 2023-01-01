استشهاد مؤسس أول تنظيم للحركة الإسلامية داخل السجون الإسرائيلية

غزة/سما/

استشهد الأسير الفلسطيني المحرر جبر علي عبد الله عمار٬ متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد مسيرة نضالية امتدت لعقود.



ويعد عمار، من أبرز رموز المقاومة الفلسطينية، إذ إنه أمضى 14 عاما في السجون الإسرائيلية، قبل أن يفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 1983.



ولد جبر عمار في عام 1944 في قرية بيت دراس، حيث استشهد والده خلال النكبة عام 1948.

وأنهى تعليمه الجامعي في مصر، حيث تخرج في كلية التجارة، وانضم لاحقا إلى جيش التحرير الفلسطيني، الذي أسسه أحمد الشقيري، ليخوض معارك عدة ضد القوات الإسرائيلية.

واعتقل عمار عام 1969، وحكم عليه بالإعدام، ثم بالسجن المؤبد مدى الحياة. وخلال فترة أسره، أسس أول تنظيم للحركة الإسلامية داخل السجون الإسرائيلية.

بعد الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل عام 1983، أبعد إلى لبنان، وتنقل بين الجزائر وتونس، قبل أن يستقر في السودان لمدة 30 عاما.

وبعد اندلاع الأحداث الدامية في السودان، عاد إلى غزة قبل فترة وجيزة من معركة "طوفان الأقصى".