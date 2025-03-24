نتنياهو يعلق على فيديو الأسرى الإسرائيليين الذي بثته حركة حماس

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الاثنين، إن مقطع فيديو الأسرى الإسرائيليين الذي بثته حركة حماس حرب نفسية ومشاهدته صعبة.



وأضاف نتنياهو أن المقاطع المصورة للأسرى بغزة تعزز لدي الإصرار من أجل إعادتهم.

وأكد أن تحرير المخطوفين من قطاع غزة يتحقق بالضغط العسكري والسياسي معا.

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيحرر جميع المخطوفين من غزة وسيدمر حركة حماس.

وفي وقت سابق، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الاثنين، فيديو جديدا يظهر جنديين إسرائيليين أسيرين لديها، يبعثان رسالة للمستوطنين ولحكومة نتنياهو.

وظهر في الفيديو تحت عنوان "أخبرهم يا أوهاد"! أسيران إسرائيليان، وتحدث كلاهما برقم "أنا الأسير "رقم 21" والأسير "رقم 22".

وقال الجنديان: "حتى أمس كان لدينا اسم وهوية وكان عندي أمل، واليوم أنا مجرد رقم فقط".

وأضافا: "نريد منكم أن تعلموا أن حماس لم تطلب منا الخروج لنقول ما سنقوله في هذا الفيديو، وهذه ليست حربا نفسية، ونحن توسلنا أن نخرج للكلام، وأرجو أن تسمعوا صوتنا".



وتابعا بالقول: "قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار كانت المعابر مغلقة، والوضع المعيشي لدينا صعب، وتقريبا لم يصلنا طعام ولا يوجد مكان آمن".

وذكرا أنه "عندما بدأت الصفقة وتم فتح المعابر، مقاتلو حماس اهتموا بنا، وبدأنا نشعر بالوضع الجيد، وتخلصنا من الجوع وبدأنا نتنفس الهواء الطلق، ولكن تلقينا الضربة الصعبة في 18 الشهر الحالي بعد عودة الحرب على غزة".

وأكدا أن "عودة إسرائيل للهجوم من شأنها أن تؤدي إلى نهايتنا، وأمس في هجوم إسرائيلي شاهدنا الموت بعيوننا، وكنا في أقرب لحظة من الموت".

ووجها رسالتهما إلى الحكومة، بالقول: "كفى تكميما للأفواه يا حكومة، كفى كفى كفى، على الأسرى المفرج عنهم وكانوا معنا أن يخرجوا للحديث وشرح أوضاعنا".

كما وجها رسالتهما إلى "أوهاد" بالقول: "أنت كنت معنا في الأسر قبل الإفراج عنك بالتبادل، أخبر الجميع ماذا نعاني، اشرح لهم كم هو صعب البقاء هنا كل يوم بدون عائلاتنا، أخبرهم يا "أوهاد".

يذكر أن الأسير أوهاد تم إطلاق سراحه في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى، التي بدأت في 19 يناير الماضي عقب بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.