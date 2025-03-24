  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يعلق على فيديو الأسرى الإسرائيليين الذي بثته حركة حماس

الثلاثاء 25 مارس 2025 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلق على فيديو الأسرى الإسرائيليين الذي بثته حركة حماس



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الاثنين، إن مقطع فيديو الأسرى الإسرائيليين الذي بثته حركة حماس حرب نفسية ومشاهدته صعبة.


وأضاف نتنياهو أن المقاطع المصورة للأسرى بغزة تعزز لدي الإصرار من أجل إعادتهم.

وأكد أن تحرير المخطوفين من قطاع غزة يتحقق بالضغط العسكري والسياسي معا.

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيحرر جميع المخطوفين من غزة وسيدمر حركة حماس.

وفي وقت سابق، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الاثنين، فيديو جديدا يظهر جنديين إسرائيليين أسيرين لديها، يبعثان رسالة للمستوطنين ولحكومة نتنياهو.

وظهر في الفيديو تحت عنوان "أخبرهم يا أوهاد"! أسيران إسرائيليان، وتحدث كلاهما برقم "أنا الأسير "رقم 21" والأسير "رقم 22".

وقال الجنديان: "حتى أمس كان لدينا اسم وهوية وكان عندي أمل، واليوم أنا مجرد رقم فقط".

وأضافا: "نريد منكم أن تعلموا أن حماس لم تطلب منا الخروج لنقول ما سنقوله في هذا الفيديو، وهذه ليست حربا نفسية، ونحن توسلنا أن نخرج للكلام، وأرجو أن تسمعوا صوتنا".


وتابعا بالقول: "قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار كانت المعابر مغلقة، والوضع المعيشي لدينا صعب، وتقريبا لم يصلنا طعام ولا يوجد مكان آمن".

وذكرا أنه "عندما بدأت الصفقة وتم فتح المعابر، مقاتلو حماس اهتموا بنا، وبدأنا نشعر بالوضع الجيد، وتخلصنا من الجوع وبدأنا نتنفس الهواء الطلق، ولكن تلقينا الضربة الصعبة في 18 الشهر الحالي بعد عودة الحرب على غزة".

وأكدا أن "عودة إسرائيل للهجوم من شأنها أن تؤدي إلى نهايتنا، وأمس في هجوم إسرائيلي شاهدنا الموت بعيوننا، وكنا في أقرب لحظة من الموت".

ووجها رسالتهما إلى الحكومة، بالقول: "كفى تكميما للأفواه يا حكومة، كفى كفى كفى، على الأسرى المفرج عنهم وكانوا معنا أن يخرجوا للحديث وشرح أوضاعنا".

كما وجها رسالتهما إلى "أوهاد" بالقول: "أنت كنت معنا في الأسر قبل الإفراج عنك بالتبادل، أخبر الجميع ماذا نعاني، اشرح لهم كم هو صعب البقاء هنا كل يوم بدون عائلاتنا، أخبرهم يا "أوهاد".

يذكر أن الأسير أوهاد تم إطلاق سراحه في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى، التي بدأت في 19 يناير الماضي عقب بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرسالة التي نقلها بن زايد للسيسي.. تهجير غزيين مقابل ضخ مليارات لمصر

ردّ اسرائيل على المبادرة العربيّة حول غزة : ديرمر يناقش في واشنطن احتلال القطاع وفرض الحكم العسكريّ

مصادر إسرائيلية: لا تقدم في المفاوضات مع حماس وإسرائيل تستعد لتصعيد عسكري في غزة

"أخبرهم يا أوهاد"!.. "كتائب القسام" تنشر رسالة جنديين إسرائيليين أسيرين لديها (فيديو)

إسرائيل : الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن دولة تقبل الفلسطينيين من غزة

رام الله : عقد المجلس المركزي وفتح الباب أمام الفصائل للانضمام للمنظمة

“نموت ولا نتجند ولا نؤمن بحكم الكفار”.. رقصة وزير “الحريديم” تثير أزمة في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

photo_2025-03-24_23-43-01

عائلة أسير إسرائيلي ظهر بفيديو القسام الأخير تناشد ترامب بالتدخل لإطلاق سراحه

غزة: 60 شهيدا منذ فجر الاثنين

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا أخيرا لسكان جباليا

67e1bc8a4c59b7527b46fd18

مصر تشن هجوما حادا على إسرائيل بسبب وكالة الهجرة للفلسطينيين

شجار بين بن غفير وبار وتحذيرات من "اعتقال رئيس الشاباك"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية