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فيديو: مستوطنون يعتدون على أحد مخرجي فيلم "لا أرض أخرى" الفائز بالأوسكار

الثلاثاء 25 مارس 2025 12:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مستوطنون يعتدون على أحد مخرجي فيلم "لا أرض أخرى" الفائز بالأوسكار



القدس المحتلة/سما/

اعتدى مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بالضرب على أحد المخرجين الفلسطينيين المشاركين في فيلم "لا أرض أخرى"، الحائز على جائزة الأوسكار، بلال حمدان، ثم اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك.

وهاجم عشرات المستوطنين قرية فلسطينية في منطقة مسافر يطا، ودمروا ممتلكات الفلسطينيين، واعتدوا على حمدان.


وقال ناشطون إن الجنود هاجموا حمدان، ما أدى إلى نزيف في رأسه.

وفاز الفيلم الوثائقي الفلسطيني الإسرائيلي "لا أرض أخرى - No Other Land" بجائزة أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة، المعروفة اختصارا باسم جوائز "الأوسكار - Oscars" لأفضل فيلم وثائقي طويل.

وتسلم الجائزة في مسرح دولبي بهوليوود الفلسطيني باسل عدرا، والصحفي يوفال أبراهام.

ويسلط الفيلم الضوء على قضية تهجير الاحتلال الإسرائيلي لسكان منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية.

ويتناول العلاقة التي تنشأ بين الناشط الفلسطيني باسل عدرا، والصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام، في ظل تصاعد التهجير في منطقة مسافر يطا، حيث إن الفيلم يوثق معاناة الفلسطينيين أمام عمليات التهجير القسري التي ينفذها جيش الاحتلال لتحويل المنطقة إلى ساحة تدريب عسكرية.


 

وفيلم "لا أرض أخرى" الحائز جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في مارس 2025، يروي نضال سكان مسافر يطا لمنع الجيش الإسرائيلي من هدم قراهم.

وشارك في إخراج الفيلم الفلسطينيان بلال وباسل عدرا، وكلاهما من سكان مسافر يطا، والمخرجان الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل سزور.

وقد فاز الإنتاج الفلسطيني الإسرائيلي المشترك بسلسلة من الجوائز الدولية، منها جائزة في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2024.

 

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