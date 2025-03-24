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الإعلام العبري يرصد ردود فعل المصريين بعد الهجوم على جنود "إسرائيل"

الإثنين 24 مارس 2025 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري يرصد ردود فعل المصريين بعد الهجوم على جنود "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على الاهتمام الإعلامي المصري بحيوان الوشق المصري الذي هاجم عددا من جنود الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي في المنطقة الحدودية على الجانبين.

 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه في مصر، رُفع الحيوان الذي هاجم الجنود على جبل الحريف إلى مصاف النجوم، وشُبّه بالجندي محمد صالح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين في هجوم مسلح عام 2023.

وقالت الصحيفة العبرية إن المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي احتفوا بشدة بحيوان "الوشق المصري"، وجاءت تعليقاتهم "شكرا لك أيها الوشق المصري"، "حتى الحيوانات تعارض وجودك"، ووعد الممثل المصري أحمد دياب بـ 120 مليون وشق، ونُشر فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي يتضمن "شهادة" الوشق على الإنترنت: "هكذا هاجمت جيش الاحتلال".

ويوم الأربعاء الماضي، أفيد بوسائل إعلام عبرية عن اصطياد أنثى وشق بعد أن عضت عددا من جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة حريف على الحدود المصرية، ونقلت إلى مستشفى سفاري للحياة البرية للفحص.

وقالت يديعوت أحرونوت إنه بعد نشر هذه التقارير، أصبح الوشق بطلا قوميا وأسطورة في مصر في الأيام الأخيرة، ويشيد به البعض لاختياره مهاجمة الجنود الإسرائيليين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع والقنوات العربية والمصرية، انتشرت صور وفيديوهات ومقالات ومنشورات مليئة بالثناء على "الكركال" – الاسم العبري للوشق المصري - الذي هاجم "جنود الاحتلال".

ولفتت يديعوت إلى أنه من بين أمور أخرى، تم توزيع صور معدلة للحيوان الذي يرتدي الكوفية وعصابة رأس من "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، فضلًا عن تلك الصور التي تظهر حيوان "الوشق" يدوس على العلم الإسرائيلي أو يهاجم جنود جيش الإسرائيلي.

كما انتشر على الإنترنت مقطع فيديو لأطفال مصريين يلعبون مع الحيوان في المنزل دون أي خوف، وفي بعض المنشورات تمت مقارنة الحيوان بالشرطي المصري محمد صلاح الذي نفذ الهجوم على الحدود المصرية في يونيو 2023، وهو الهجوم الذي قتل فيه مقاتلان: الرقيب ليا بن نون، والرقيب أوري إيلوز، والرقيب أوهاد دهان.

وتضمنت الثناءات عبر الإنترنت تعليقات مثل "شكرا لك أيها الوشق المصري"، و"حتى حيواناتنا تعرف أنكم (إسرائيل) أنتم العدو"، و"حتى الحيوانات تعارض وجودكم"، كما تم نشر مقطع فيديو تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي على الإنترنت، يظهر فيه الكاراكال، وبجانبه علم فلسطيني، "يروي تفاصيل الهجوم"، ويتحدث ضد جنود الجيش الإسرائيلي ويدعو إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

كما أشار فنانون مصريون إلى الحادثة، حيث سخروا منها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الممثل المصري محمد دياب صورة مزيفة له مع الوشق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب "120 مليون وشق" (العدد التقديري للسكان المصريين)، وأضاف إليها هاشتاج #الوشق_المصري الذي انتشر بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.

وقد أثار الحيوان نفسه اهتماما كبيرا في مصر منذ وقوع الحدث، ونشرت صحف مصرية تقارير تحت عنوان: "قصة الوشق المصري.. الحيوان المفترس الذي التهم لحوم جنود إسرائيليين على الحدود".

ويذكر أن الوشق المصري حيوان مفترس متوسط الحجم، يتراوح طوله بين 60 و130 سنتيمترا، ويعتمد في صيده على سرعته التي تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة.

كما يذكر أنه يفضل المناطق الجافة قليلة الأمطار، ويتغذى على الحيوانات الصغيرة كالأرانب والقوارض والطيور.

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