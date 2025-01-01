"أخبرهم يا أوهاد"!.. "كتائب القسام" تنشر رسالة جنديين إسرائيليين أسيرين لديها (فيديو)

غزة/سما/

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الاثنين، فيديو جديدا يظهر جنديين إسرائيليين أسيرين لديها، يبعثان رسالة للمستوطنين ولحكومة نتنياهو.

وظهر في الفيديو تحت عنوان "أخبرهم يا أوهاد"! أسيران إسرائيليان، وتحدث كلاهما برقم أنا الأسير رقم 21، والثاني أنا الأسير رقم 22.

وقال الجنديان: "أنا الأسير رقم 21 وأنا الأسير رقم 22، حتى أمس كان لدينا اسم وهوية وكان عندي أمل، واليوم أنا مجرد رقم فقط".

وأضافا: "نريد منكم أن تعلموا أن حماس لم تطلب منا الخروج لنقول ما سنقوله في هذا الفيديو، وهذه ليس حربا نفسية، ونحن توسلنا أن نخرج للكلام، وأرجو أن تسمعوا صوتنا".

وتابعا: "قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار كانت المعابر مغلقة، والوضع المعيشي لدينا صعب، وتقريبا لم يصلنا طعام ولا يوجد مكان آمن".

وذكرا أنه "عندما بدأت الصفقة وتم فتح المعابر، مقاتلو حماس اهتموا بنا، وبدأنا نشعر بالوضع الجيد، وتخلصنا من الجوع وبدأنا نتنفس الهواء الطلق، ولكن تلقينا الضربة الصعبة في 18 الشهر الحالي بعد عودة الحرب على غزة".

وأكدا أن "عودة إسرائيل للهجوم من شأنها أن تؤدي إلى نهايتنا، وأمس في هجوم إسرائيلي شاهدنا الموت بعيوننا، وكنا في أقرب لحظة من الموت".

ووجها رسالتهما إلى الحكومة، بالقول: "كفى تكميما للأفواه يا حكومة، كفى كفى كفى، على الأسرى المفرج عنهم وكانوا معنا أن يخرجوا للحديث وشرح أوضاعنا".

كما وجها رسالتهما إلى "أوهاد" بالقول: "أنت كنت معنا في الأسر قبل الإفراج عنك بالتبادل، أخبر الجميع ماذا نعاني، اشرح لهم كم هو صعب البقاء هنا كل يوم بدون عائلاتنا، أخبرهم يا "أوهاد".

يذكر أن الأسير أوهاد تم إطلاق سراحه في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى، التي بدأت في 19 يناير الماضي عقب بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.