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الاحتلال يجبر المواطنين على النزوح قسرا من حي تل السلطان غرب رفح

الأحد 23 مارس 2025 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر المواطنين على النزوح قسرا من حي تل السلطان غرب رفح



رفح/سما/

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اجبار آلاف المواطنين في عديد المناطق من قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من منطقة حي تل السلطان غرب رفح.

وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، "المتواجدين في منطقة حي تل السلطان بالنزوح، والانتقال إلى "المنطقة الإنسانية" المزعومة في المواصي، والتي شهدت الليلة قصفا مكثفا أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

كما حذر المواطنين من التحرك باستخدام المركبات، مهددا إياهم في حال قرروا البقاء في مراكز الإيواء، أو الخيام، أو البيوت.

وتفتقر أغلبية مساحة "المنطقة الإنسانية" إلى البنية التحتية، ولا تتوفر فيها مياه ولا مرافق خدماتية، نظرا لكونها مناطق غير مأهولة، وتشهد أزمات صحية وبيئية وتنتشر فيها الأمراض والأوبئة.

وتجد العائلات النازحة صعوبات جمة في نقل كبار السن والمرضى، واحتياجاتهم الأساسية، خاصة أن الاحتلال يمنع التحرك بالمركبات.

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