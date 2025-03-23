وزير الطاقة الإسرائيلي: علينا مهاجمة عمق لبنان وبيروت نفسها وقطع المياه عن غزة

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم السبت، إنه "يجب الهجوم بقوة في عمق لبنان وفي بيروت نفسها"، متحدثا عن الوضع في غزة واليمن.



وأوضح إيلي كوهين: "قبل نحو أسبوع فاجأنا حماس ونفذنا هجوما أسفر عن مقتل 500 مسلح، وقبل هجومنا المفاجئ نفذنا حصارا وقطعنا الكهرباء وسأقترح على الوزراء قطع المياه عن غزة".



وأضاف: "سنحرص على ممارسة الضغوط اللازمة من أجل إعادة الأسرى وعدم وجود حماس في اليوم التالي، وهناك تنسيق كامل مع الولايات المتحدة بشأن الهجمات في اليمن".

كما أوضح أن "إيران هي من تتسبب في الفوضى بالمنطقة، مطالبا بمعالجة ذلك واتخاذ الاجراءات من أجل الاستقرار".

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يوم السبت، تعليمات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات في لبنان ضد عشرات الأهداف التابعة لحزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه 3 صواريخ، يوم السبت، قال إنها أطلقت من لبنان تجاه مستوطنة المطلة، من دون أن تعلن "أي جهة في لبنان مسؤوليتها عن العملية لغاية الساعة".

وشنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم السبت سلسلة غارات جوية استهدفت عشرات القرى والبلدات جنوب لبنان، وذلك ردا على إطلاق 3 صواريخ باتجاه مستوطنة المطلة.