أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة باستئناف الحرب على غزة

أم الفحم/سما/

شارك العشرات في من أهالي أم الفحم والمنطقة مساء السبت في وقفة احتجاجية نظمت في مدخل المدينة، وذلك تنديدا باستئناف الحرب على قطاع غزة وللمطالبة بوقفها بشكل فوري.

وجاءت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم، في إطار سلسلة من النشاطات التي نظمتها منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب على بعضها "دم الشهداء ينادي بالوحدة"، "أوقفوا التعذيب والإهانة للمعتقلين"، "أوقفوا التحريض الفاشي والعنصري"، "لا لحرب الإبادة"، "أوقفوا الإبادة الجماعية".

وطالب المحتجون بوقف الحرب بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف الاستهدافات المتواصلة في أنحاء القطاع ورفع الحصار عنه.

وقال عضو اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد يسري محاميد، لـ"عرب 48"، إن "هذه حرب وتطهير عرقي، والتي لم تشهد البشرية مثلها من قبل، إذ أن قدرنا جعلنا نكون تحت أقذر شريحة بشرية في العالم دون إنسانية".

وأضاف "من حقنا التعبير عن رأينا والمشاركة في المظاهرات والوقفات ضد هذه الحرب بحق أهلنا في غزة، إذ أن القوة للشعوب ولذلك يجب على الشعوب أن تتحرك وتساند الشعب المظلوم في غزة الذي يتعرض لحرب إبادة".

وذكر عضو بلدية أم الفحم عن التجمع الوطني الديمقراطي، أدهم جبارين، لـ"عرب 48"، ان "تجديد الحرب على غزة هو إفلاس من قبل حكومة نتنياهو، وشعبنا في القطاع يتعرض لواحدة من أعنف وأشرس الحروب والإبادة".

وتابع "من واجبنا التحرك والعمل بشكل جاد والتظاهر ضد كل السياسات المتابعة بحق شعبنا في غزة والضفة وهنا أيضا في الداخل، علمًا أننا نشهد سياسة الجريمة وهدم المنازل المتواصلة بحق المواطنين، لذلك من المهم رفع صوتنا عاليا ضد هذه السياسات".