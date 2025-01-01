طقس فلسطين : أجواء باردة وأمطار متفرقة

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الخميس تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائمًا بوجهٍ عام باردًا إلى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ساعة والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائج.

ويوم غد الجمعة، يستمرتأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائمًا بوجهٍ عام باردًا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية السرعة معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يستمر الجو يوم السبت المقبل بارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافياً بوجه عام وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينية المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من

الانخفاض الكبير على درجات الحرارة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، كذلك من دني مدى الرؤية الأفقية.