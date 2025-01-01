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غزة : 14 شهيدا اسرائيلية بغارات عنيفة في اليوم الثاني لاستئناف الحرب وأوامر إخلاء ببيت حانون

الأربعاء 19 مارس 2025 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : 14 شهيدا اسرائيلية بغارات عنيفة في اليوم الثاني لاستئناف الحرب وأوامر إخلاء ببيت حانون



غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمعظم مناطق قطاع غزة مع فجر اليوم الثاني من استئناف الحرب على قطاع غزة مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.
وتركزت الغارات على جنوب قطاع غزة وعلى مدينة غزة.
ووصل إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس الشهيدة رشا نضال أبو هندي وابنها الطفل الشهيد : أمير سراج الحميدي وثلاث إصابات جرّاء قصف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس.
وقصفت مسيّرة إسرائيلية مراكب صيد في ميناء الصيادين غربي خان يونس جنوب القطاع بقنابل حارقة .
ووصل المشفى الكويتي شهيدة وعدد من الإصابات جراء استهداف من قبل الطائرات المروحية لخيمة نازحين مقابل نادي الوكالة شارع عابدين على بحر غرب خانيونس جنوبي القطاع.
وارتقى مواطنان في استهداف خيمة لعائلة غنام مقابل اطباء بلا حدود في مواصي رفح.
واستشهد المواطن حمادة رضوان واصابة آخر جراء قصف في المنطقة الصناعية برفح جنوب القطاع.
وارتقى اربعة شهداء ومصابون ومفقودون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحطاب في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
واصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لبلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
واعلنت وزارة الصحة بغزة ان ٤٤٠ مواطن استشهدوا واصيب نحو 650 في اليوم الاول من عودة الحرب.
وطلب من سكانها عبر إلقاء منشورات مغادرتها نحو غرب مدينة غزة.

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