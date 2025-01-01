حماس: لم نرفض مقترح ويتكوف.. ونتنياهو استأنف الحرب لإفشال الاتفاق

غزة / سما/

أكدت حركة “حماس”، مساء الثلاثاء، أنها لم ترفض مقترح المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استأنف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لإفشال الاتفاق.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين، ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وقال متحدث حماس عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن “الحركة على اتصال دائم مع الوسطاء، وتتعامل بمسؤولية عالية وإيجابية فيما يطرح لوقف العدوان ورفع الحصار”.

وأضاف أن “مقترح ويتكوف كان على طاولة المفاوضات، ولم ترفضه حماس، وتعاملت معه بإيجابية، و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين) نتنياهو استأنف الحرب لإفشال الاتفاق”.

القانوع زاد بأن “الاحتلال أغلق المعابر، وشدد الحصار، ومنع إدخال المساعدات، ورفض مفاوضات المرحلة الثانية، سعيا للانقلاب على الاتفاق واستئناف الحرب”.

وتابع: “مصلحة حماس كانت في استمرار الاتفاق، وستظل تتعامل بمرونة وإيجابية مع الوسطاء، لدفع العدوان عن شعبنا، وإلزام الاحتلال بالاتفاق”.