استشهاد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة وعائلته في قصف اسرائيلي بغزة

غزة / سما/

نعت حركة الجهاد الإسلامي المتحدث باسم سـرايا القـدس "أبو حمزة" وعائلته الذي استُهدف بغارة إسرائيلية على قطاع غـزة.

وأفادت الأنباء باستشهاد مسؤول وحدة المدفعية وعضو المجلس العسكري في ألوية الناصر محمد البطران.

وأعلنت حركة حماس أن رئيس حكومتها في قطاع غزة عصام الدعاليس استشهد في سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، ضمن قائمة مسؤولين قضوا في التصعيد الليلة الماضية.

ونعت الحركة في بيان الدعاليس "رئيس متابعة العمل الحكومي" إلى جانب وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة الذي أعلن استشهاده في وقت سابق ومدير عام جهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان ووكيل وزارة العدل أحمد الحتة.

وأوضحت حماس في بيان أنهم قضوا "بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال بشكل مباشر هم وعائلاتهم".

وكان مسؤول في قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن فجر الثلاثاء، الغارات على قطاع غزة استهدفت قادة من "المستوى المتوسط في حماس ومسؤولين في قيادتها".