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تحرك إسرائيلي بعد سقوط صاروخ حوثي في مصر

الإثنين 17 مارس 2025 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحرك إسرائيلي بعد سقوط صاروخ حوثي في مصر



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعلن حالة التأهب بعد سقوط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي اليمنية على الأراضي المصرية بالخطأ، وذلك بعد أن فشل الصاروخ في تحديد هدفه .


وأفادت القناة العبرية بأن الصاروخ سقط في الأراضي المصرية، وأن إسرائيل تُجري تحقيقات لمعرفة ما إذا كان المقصود منه استهداف أراضيها.

وأشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة تواصل شن هجمات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، ما أدى إلى مقتل ما يقرب من 40 شخصًا وإصابة العشرات. وتركز هذه الهجمات الأمريكية على تدمير البنية التحتية العسكرية للحوثيين، وإرسال رسالة قوية إلى إيران، التي تُعتبر الداعم الرئيسي للمجموعة المسلحة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت خبرًا يفيد برصد إطلاق صاروخ من اليمن ليل السبت الماضي، والذي سقط على بعد حوالي 200 كيلومتر من إسرائيل في الأراضي المصرية. وتُجري إسرائيل حاليًا تحقيقات لمعرفة ما إذا كان الإطلاق موجّهًا لاستهداف أراضيها.

وبحسب تقارير صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الهجمات الأمريكية تستهدف بشكل رئيسي تدمير منصات إطلاق الصواريخ التي تهدد ممرات الملاحة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ضرب مراكز قيادة الحوثيين. وتهدف هذه العمليات إلى إضعاف قدرات الحوثيين العسكرية وإرسال رسالة واضحة إلى إيران بشأن دعمها للمجموعة.

ووفقًا للتقارير، تركزت الهجمات الأمريكية على مراكز سيطرة الحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، بما في ذلك محافظة صنعاء غربي اليمن ومدينة زادة شمالي البلاد، والتي تُعتبر معاقل رئيسية للتنظيم.

#اسرائيل #مصر

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