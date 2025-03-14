عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بالاتفاق على عودتهم دفعة واحدة

القدس المحتلة/سما/

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتوجيه أوامر للوفد المفاوض بعدم العودة من العاصمة القطرية الدوحة إلا بالاتفاق على عودة جميع الأسرى دفعة واحدة.



وجاءت المطالبة بعد إعلان حماس، الجمعة، موافقتها “على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية”.



والخميس، قالت وسائل إعلام عبرية إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قدم اقتراحا محدثا إلى الطرفين يقضي بإطلاق 5 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يوما من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال وإدخال مساعدات إنسانية والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.



لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال، في بيان: “من المقرر أن يعقد بنيامين نتنياهو، اجتماعا مع الفريق الوزاري، مساء السبت، لتلقي تقرير مفصل من فريق التفاوض والبت في الخطوات المقبلة لإطلاق سراح المختطفين”.



وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس: “إذا كان تصريح حماس صحيحاً وتحقق، فإن عودة المختطفين يجب أن تكون بداية لاتفاق يعيد الجميع دفعة واحدة وبشكل فوري”.



وأضافت: “وإلا فإن هذا اختيار يفكك الصهيونية عن قيمها ويستمر في التخلي عن (أسرى) 7 أكتوبر بناءً على جواز سفر أجنبي. إذا أصرت إسرائيل على التوقف في المنتصف والتخلي عن مواطنيها، فإن كل شعبها اليهودي سيعرف أنها يجب أن تصدر لابنها جواز سفر أجنبي، وإلا فسوف يتم التخلي عنه”.



وتابعت موجهة حديثها إلى نتنياهو: “إننا نشعر بصدمة عميقة إزاء احتمال بقاء المختطفين لفترة طويلة وغير معروفة، والحكم عليهم بالإعدام أو الاختفاء، نطالبكم بتوجيه أوامر للوفد بعدم العودة من الدوحة إلا بالاتفاق على جميع المختطفين الـ59 دفعة واحدة”.



وأردفت: “التزام بإنهاء الحرب. التوصل إلى اتفاق شامل وإعادة أبنائنا وبناتنا إلى الوطن”.



وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في الأسابيع الأخيرة إن إعادة الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة أمريكيين هو أولوية.



ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مكتب نتنياهو، الجمعة، قوله إن “الوفد الإسرائيلي لمحادثات وقف إطلاق النار بغزة في العاصمة القطرية الدوحة سيعود إلى إسرائيل مساء السبت”.



ومطلع مارس/ آذار الحالي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، بينما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.



ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.



في المقابل، تؤكد حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.



وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

