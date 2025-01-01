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"هارتس" تفضح الجيش الإسرائيلي.. جنود إسرائيليون اعتدوا “جنسيا” على شقيقين فلسطينيين في الضفة الغربية

الخميس 13 مارس 2025 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هارتس" تفضح الجيش الإسرائيلي.. جنود إسرائيليون اعتدوا “جنسيا” على شقيقين فلسطينيين في الضفة الغربية



القدس المحتلة / سما/

 كشفت صحيفة “هآرتس” أن جنودا إسرائيليين اعتدوا جنسيا على شقيقين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وتعرض أحدهما للسخرية من عناصر الشرطة العسكرية.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية اليسارية في وقت متأخر من مساء الأربعاء: “اعتدى جنود إسرائيليون بعنف وأهانوا شقيقين فلسطينيين في الضفة الغربية في يناير/ كانون الثاني” 2025.
وأضافت أن “الشقيقين أفادا بأن الاعتداء شمل الإساءة اللفظية والبصق والاعتداء الجنسي، وأصيب أحدهما بكسر في اليد وإصابات في أعضائه التناسلية”.
و”عندما قدّم أحدهما شكوى لعناصر الشرطة العسكرية، سخروا منه”، وفق الصحيفة.

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