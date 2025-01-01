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ماسك يغرد خارج السرب ويعلق بطريقة "ذكية" على أحداث الساحل السوري الدامية

الإثنين 10 مارس 2025 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماسك يغرد خارج السرب ويعلق بطريقة "ذكية" على أحداث الساحل السوري الدامية



واشنطن/سما/

علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على أحداث الساحل السوري، في رده على منشور أحد الصحفيين بطرح سؤال عن عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا خلال الأيام الماضية.


وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، تعليقا لمستشار الرئيس الأمريكي، وزير إدارة الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك، يتسائل فيه عن عدد الضحايا في الساحل السوري.


وطرح ماسك سؤاله في رده على تدوينة نشرها الصحفي السويدي بيتر إيمانويلسن، على منصة "إكس" تتضمن سؤالا يقول: "لماذا تتجاهل وسائل الإعلام الرئيسة ذبح المسيحيين في سوريا؟".

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "كم يبلغ عدد من قتلوا؟".

يأتي ذلك وسط تطورات غير مسبوقة في سوريا، حيث ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدين "الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بمن فيهم الجهاديون الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا خلال الأيام الأخيرة".

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه "يتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء يوم أمس، بارتفاع كبير في عدد القتلى، مشيرا إلى أن "عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصا بينهم 745 مدنيا جرت تصفيتهم بدم بارد في مجازر طائفية".

كما أصدرت الرئاسة السورية، مساء يوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في "أحداث الساحل".

#ايلون ماسك

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