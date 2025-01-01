  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لجرافة تقوم بإزالة الركام شمالي غزة

السبت 08 مارس 2025 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لجرافة تقوم بإزالة الركام شمالي غزة



غزة/سما/

أصيب 7 فلسطينيين، السبت، في قصف مسيرة إسرائيلية لجرافة تقوم بإزالة ركام منزل في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقال مصدر طبي إنه جرى نقل 7 مواطنين إلى مستشفى “كمال عدوان” شمال القطاع مصابين بجروح مختلفة بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية.

وذكر شهود عيان بأن الطائرة الإسرائيلية استهدفت جرافة يحيط بها مجموعة من الفلسطينيين كانوا يحاولون إزالة ركام أحد المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون.

وفي قت سابق، استشهد ثلاثة فلسطينيين باعتداءات إسرائيلية بالقصف وإطلاق النيران في مناطق مختلفة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر شهور عيان أن آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محور “فيلادلفيا” على طول حدود قطاع غزة مع مصر، أطلقت نيرانها تجاه منازل الفلسطينيين جنوب ووسط مدينة رفح.

فيما أطلقت دبابة إسرائيلية “قذيفة صوتية” صوب المنازل في حي السلام شرق مدينة رفح.

يأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وعمليات التوغل في مناطق مختلفة من القطاع، ما يسفر عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

الأكثر قراءة اليوم

مكالمة "ساخنة" أمريكية إسرائيلية بسبب "حماس"

استعدادات كبرى لنقل الاف الغزيين يوميا..الكابنيت يبحث توسيع "التهجير الطوعي" الاحد ..

تقرير إسرائيلي: المستوى السياسي يوعز للجيش بالاستعداد للعودة إلى القتال بغزة

الحوثي يمهل الوسطاء 4 أيام قبل استئناف العمليات العسكرية البحرية ضد إسرائيل

التقسيم بدأ والتطبيع يلوح بالأفق..الاحتلال يستثمر مليار دولار لدعم الدروز لإقناع إخوانهم بسوريّة رفص الحكم الجديد

المرصد السوري: قوات الأمن السورية تعدم 134 مدنيًا من الطائفة العلوية غرب سوريا

"إسرائيل" تجدد عزمها مواصلة احتلال مناطق بسوريا وتلوح بورقة الدروز

الأخبار الرئيسية

حماس: جهود الوساطة مستمرة ومؤشرات إيجابية لمفاوضات المرحلة الثانية

thumbs_b_c_2b6e8018ddc18aa637d93590b9bd1799

إسرائيليون يستعدون لتطويق وزارة الدفاع في تل أبيب والاعتصام حولها

1-44-730x438

قلق إسرائيلي من محادثات أمريكا وحماس.. ونتنياهو يتجنب انتقاد ترامب علنا

67cbebb74c59b74bcd7aba22

وزير الخارجية المصري: ندرب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة

ترحيب أوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة : مسار واقعي يوفر السلام والأمن لكل الأطراف..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية