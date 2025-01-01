  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

محمد علي الحسيني: الجهة المسؤولة عن قتل نصر الله ليست إسرائيل! (فيديو)

الأربعاء 05 مارس 2025 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد علي الحسيني: الجهة المسؤولة عن قتل نصر الله ليست إسرائيل! (فيديو)



بيروت/سما/

زعم أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان محمد علي الحسيني، الذي تنبأ باغتيال أمين عام "حزب الله" السابق حسن نصر الله، أن الجهة المسؤولة عن ذلك ليست إسرائيل.

 

وفي مقابلة له ببرنامج "الليوان"، تحدث محمد علي الحسيني عن اغتيال نصر الله قائلا إن من "من قتل حسن نصر الله هو الجيش الأمريكي وليس الجيش الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "يتحمل مسؤولية كلامه".

ورفض الحسيني الإفصاح عن مصادره، معلقا بالقول: "هذه من مصادري، ولا أتكلم عن القوة في مصادري، لكنها مصادر قوية وعميقة، تسمع وترى وتحلل".

يذكر أنه في 27 سبتمبر الماضي، أعلنت إسرائيل اغتيال حسن نصر الله مع قياديين آخرين بضربة جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، وتبعت ذلك حرب استمرت نحو شهرين بين "حزب الله" وإسرائيل.

وتم تشييع حسن نصر الله، مع هاشم صفي الدين (الذي كان من المفترض أن يكون أمين عام "حزب الله" بعد اغتيال نصر الله ولكن إسرائيل اغتالته أيضا) يوم الأحد 23 فبراير، بحضور جماهيري كبير قُدّر بمئات الآلاف، ورافق التشييعَ تحليقٌ منخفض لسرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية فوقه.

الأكثر قراءة اليوم

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

القناة 13: حماس تستعد لاستئناف القتال ضد "إسرائيل"

هجوم مصري على نتنياهو

إسرائيل تهاجم بشدة مخرجات القمة العربية في القاهرة،،،

البيت الابيض يرفض الخطة المصرية: "غزة غير صالحة للعيش إنسانيا"

مسؤولٌ أمنيٌّ فلسطينيٌّ لـ"يديعوت" : منذ أكتوبر كسّرنا عظام حماس واسرائيل تنتقم من الضفّة بسبب كارثتها بغزّة!

ما تأثير غياب قادة عرب عن قمة القاهرة حول فلسطين؟

الأخبار الرئيسية

مصر: على "إسرائيل" تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث

20250305023009

دعوى إسرائيلية تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية 7 أكتوبر وتطالب بتعويضات

67c825ba42360447bf5c6350

نتنياهو: حربنا ليست في قطاع غزة فقط وسنغير خريطة الشرق الأوسط

20250305041811

رئيس الشاباك دعا إلى هجوم ضد حماس قبل 7 أكتوبر ونتنياهو رفض

نتنياهو: إسرائيل مصممة على تحقيق “النصر”.. رئيس الاركان الجديد: سنعود للحرب إذا لم تفرج “حماس” عن أسرانا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية