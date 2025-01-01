رسالة مفتوحة إلى قمة العرب بالقاهرة من "أحرار غزة"

غزة /سما/

أصحابَ الجلالة والفخامة والسمو؛ قادةَ الأمة العربية:

من قلب قطاع غزة المنكوب، والذي عانى الأمرٍّين، من الاحتلال والحصار والتهميش وبعض القرارات الخاطئة..!

آن الأوان أن يُسمعَ صوتُ غزة الحر.

غزة التي دفع أهلها الغالي والنفيس في الدفاع عن قضايا الوطن..

أهل غزة الذين للأسف فقدوا الثقة بإدارات الشعب الفلسطيني المختلفة؛ *يطالبون القمة العربية بتبني "لجنة وطنية مستقلة" من أحرار غزة، لإدارة الشأن العام فيها.*

وفي إطار وحدة التمثيل الفلسطيني؛ فإن أحرار غزة *يناشدون قمة العرب بالقاهرة للتفعيل الحقيقي لمنظمة التحرير الفلسطينية، كي تأخذ دورها الذي أقيمت من أجله.*

وفي سياق تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والحياة؛ فإن أحرار غزة يأملون أن تبذلوا الجهود للتسريع في ذلك، قطعاً للمحاولات المحمومة للتهجير القسري للفلسطينيين.

*وهنا يسجل أحرار غزة تقديرهم العميق للدور المصري والأردني الرافض لمحاولات التهجير.*

كما ويثمنون الجهود العربية التي شكلت رافعة إسناد لتعزيز صمود النازحين للتشبث بأرضهم.

غزة تنادي أمة العرب.. فهل من مجيب؟!

*أحرار غزة*

م. هاني أبو عكر (ناشط سياسي)

د. أحمد يوسف (مستشار سياسي سابق)

د. ربحي الجديلي (أستاذ جامعي)

د. أحمد دحلان (أستاذ جامعي)

د. محمد شبات (أستاذ جامعي)

د. سامي الأسطل (أستاذ جامعي)

م. باسم شراب (رئيس مجلس بلدي)

د. محمود شقفة

م. هاني قشطة

أ. د. أديب الأغا

د. بلسم الجديلي (أستاذة جامعية)

د. جواد الطيبي(وزير سابق)

د. أحمد الخضري

أ. محمد أبو شاويش

د. صلاح أبو ختلة

أ. رامي الفرا

أ. أحمد الفليت

أ. حسن لافي

د. عبد العزيز الشقاقي (رجل أعمال)

د. إبراهيم أبو شبيكة

أ. د. رياض شاهين (أستاذ جامعي)

أ. عماد الصفطاوي