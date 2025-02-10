بسابع دفعة تبادل.. “القسام” تسلم 6 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر في رفح والنصيرات (شاهد)

غزة/سما/

سلمت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، السبت، أسرى إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ومخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، وفي مدينة غزة.

جاء ذلك ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل التي تشمل تسليم 6 أسرى إسرائيليين أحياء بينهم اثنان تم أسرهما عام 2014، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سلمت هشام السيد إلى الصليب الأحمر، ليصبح بذلك سادس محتجز تفرج عنه الحركة اليوم السبت.

وجاء في بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) “بحسب المعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، تم نقل رهينة آخر إليهم وهو في طريقه” لتسليمه إلى السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة. ولاحقا أكد الجيش استلامه هشام السيد وهو من البدو وكان محتجزا في غزة منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وفي مخيم النصيرات، سلمت كتائب “القسام” 3 أسرى إسرائيليين للجنة الصليب الأحمر بعد توقيع محضر التسليم الذي جهزته “القسام”.

وخلال مراسم التسليم، قبّل أسير إسرائيلي رأس اثنين من عناصر “القسام” خلال وقوفه على المنصة بمخيم النصيرات.

وغادر “الصليب الأحمر” موقع التسليم في النصيرات بعد تسلمه الأسرى الإسرائيليين الثلاثة.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تسلّم ثلاثة أسرى إضافيين أفرجت عنهم حركة “حماس” في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد بيان عسكري بأن وحدة من الجيش وجهاز الأمن (الشاباك) ترافق “المختطفين المحررين الثلاثة العائدين من قطاع غزة إلى إسرائيل”، وهم إيليا كوهين وأومير شيم توف وأومير وينكرت.

وفي وقت سابق السبت، تم تسليم الأسيرين تال شوهام، الذي قال متحدث من كتائب القسام، عند تلاوته قرار الإفراج عن الأسيرين من على منصة التسليم بمدينة رفح، إنه يعمل ضمن وحدة العمليات في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، والثاني أفيرا منغستو، الذي تم احتجازه عام 2014 في ظروف غامضة.

وسبق عملية التسليم، توقيع طاقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي على محضر تسليم الأسيرين جهزته كتائب “القسام”.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية بأن “القسام” لن تجري للأسير “هشام السيد” مراسم التسليم المعتادة خلال الدفعات السابقة وذلك تقديرا لكونه فلسطينيا من الأراضي المحتلة عام 1948.

وهذه الدفعة هي آخر دفعة من الأسرى الأحياء التي يتم تسليمها في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حيث يتبقى تسليم جثامين 4 إسرائيليين فقط ضمن هذه المرحلة.

والجمعة، أعلنت “القسام” أسماء الأسرى الإسرائيليين الستة ضمن الدفعة السابعة، وهم “إيليا كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد”.

وفي المقابل من المقرر أن تفرج إسرائيل، السبت، عن 596 فلسطينيا بينهم 50 من ذوي أحكام المؤبدات، و60 من ذوي الأحكام العالية، و41 من أسرى صفقة “وفاء الأحرار” (غلعاد شاليط) عام 2011 المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا في غزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في غزة، سلمت القسام 19 أسيرا إسرائيليا ضمن 6 دفعات تبادل، إلى جانب 4 جثامين ضمن الدفعة السابعة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.