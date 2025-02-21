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بسبب غزة..رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية تقاطع احتفالات البيت الأبيض بيوم القديس باتريك

الجمعة 21 فبراير 2025 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب غزة..رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية تقاطع احتفالات البيت الأبيض بيوم القديس باتريك



وكالات - سما-

أعلنت رئيسة الوزراء في أيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، يوم الجمعة، أنها لن تحضر فعاليات يوم القديس باتريك في البيت الأبيض اعتراضًا على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وعادة ما يتجه القادة السياسيون من أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا إلى الولايات المتحدة للاحتفال بهذا اليوم في 17 مارس آذار، والذي يمثل احتفالًا سنويًّا بالثقافة الأيرلندية.

وقالت أونيل في مؤتمر صحفي في دبلن "قلوبنا جميعًا تفطرت ونحن نشهد معاناة الشعب الفلسطيني وتصريحات الرئيس الأمريكي في الآونة الأخيرة حول الطرد الجماعي للشعب الفلسطيني من غزة، وهو أمر لا يمكنني تجاهله".

وأضافت "قرار عدم السفر إلى البيت الأبيض لم يكن هينًا، لكننا اتخذناه من واقع إدراكنا بالمسؤولية التي تقع على عاتق كل منا كأفراد في مواجهة الظلم"، وفق وكالة "رويترز".

وأعلن ترامب في الرابع من فبراير/ شباط عن خطة للسيطرة الأمريكية على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، ما يضرب عرض الحائط بجهود دبلوماسية تبذلها الولايات المتحدة منذ عقود استنادًا إلى حل الدولتين.

وقررت أيرلندا إرسال رئيس الوزراء مايكل مارتن إلى البيت الأبيض لحضور الاحتفالات، وقال مارتن في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيناقش "مجموعة كبيرة من القضايا" مع ترامب.

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