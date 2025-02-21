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"التربية" تعلن عن ترتيبات خاصة بالمدارس الافتراضية والتوسع بالمراكز التعليمية في غزة

الجمعة 21 فبراير 2025 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن عن ترتيبات خاصة بالمدارس الافتراضية والتوسع بالمراكز التعليمية في غزة



رام الله/سما/

- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن انتهاء العام الدراسي 2024/2023 رغم التحديات الكبرى وذلك لطلبة قطاع غزة الذين التحقوا بالمدارس الافتراضية، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي أو بالمراكز التعليمية التي اعتمدتها الوزارة، وفقا للمعايير الخاصة بذلك.

وأعلنت "التربية" في بيان، اليوم الجمعة، استكمال الاستعدادات لبدء مرحلة جديدة من المدارس الافتراضية، علاوة على التوسع في المراكز التعليمية التي تتابعها الوزارة، أو تلك المنفذة بالتعاون مع بعض المؤسسات والمبادرين مع مواصلة تهيئة بعض المدارس القابلة لاستئناف الدراسة فيها مبدئيا، وفق نظام المراكز التعليمية.

وأشارت إلى متابعة ما يخص توفير متطلبات عقد امتحان التوجيهي لطلبة 2006 متى ما تم التحقق من جهوزية أجهزة "التابلت" وتهيئة مراكز عقد الامتحان، مثمنة جهود مديري المدارس الافتراضية ومعلميها والتزام الطلبة رغم كل الظروف الصعبة.

وجددت الوزارة التزامها بمواصلة تنفيذ خطتها لطلبة غزة سواء داخل القطاع أو خارجه، منوهة إلى أنها تتواصل مع عديد الوزارات والشركاء؛ لتوفير متطلبات استئناف الدراسة، معتبرة أن ما تحقق في المدارس الافتراضية رغم التحديات قصة نجاح ونموذجا ملهما للتعليم الفلسطيني وثباته ومنعته.

وأعلنت أن العام الدراسي الجديد 25/24 سينطلق يوم الأحد 2025/2/23 في قطاع غزة، عبر مدارس افتراضية ومراكز/ نقاط تعليمية ومنصة wise school مؤكدةً أنه تم توثيق تدرج الطلبة على السجلات الخاصة ب e.school وبما يتيح للطلبة التقدم في مسارهم التعليمي.

#التربية والتعليم

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