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قمة ثمانية في الرياض الجمعة لمناقشة "خطة عربية" رفضا لخطة ترامب حول غزة

الأربعاء 19 فبراير 2025 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
قمة ثمانية في الرياض الجمعة لمناقشة "خطة عربية" رفضا لخطة ترامب حول غزة



الرياض / وكالات /

تقرر أن تنضم كل من الكويت وعمان والبحرين إلى قمة الرياض يوم الجمعة المقبل، لتصبح القمة ثمانية، فتضم إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي الست كل من مصر والأردن.

ونقل موقع "إيلاف" السعودي، عن مصادر خليجية مطلعة، أن دولة الكويت تلقت دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية المصغرة، التي تعقد في الرياض يوم 21 شباط (فبراير) بدل يوم 20 منه، وقد تلقت دعوات مماثلة كل من سلطنة عمان والبحرين.

وكشف وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، ان الأمير الشيخ مشعل الاحمد سيشارك في القمة العربية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة القادم، والتي تأتي لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

وبهذا الانضمام، تتحول القمة إلى لقاء عربي سداسي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحضور قادة مصر والأردن والإمارات وقطر والكويت، تمهيدًا لقمة طارئة موسعة في القاهرة في 27 من الشهر ذاته، لمواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تقضي بسيطرة واشنطن على القطاع وتهجير الفلسطينيين دون خطة للعودة.

وكانت القاهرة امدت رفضها لخطة ترامب، وتعتزم تقديم خطة بديلة تعكس موقفاً عربياً موحداً يرتكز على ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم، من خلال مشاريع لإزالة الركام وإعادة الإعمار. القاهرة أكدت موقفها خلال لقاء وزير خارجيتها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر باريس لدعم سوريا.

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