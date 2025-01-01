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انطلاق المحادثات الأميركية - الروسية بقصر الدرعية في الرياض

الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق المحادثات الأميركية - الروسية بقصر الدرعية في الرياض



الرياض / وكالات /

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أنه بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، انطلقت المحادثات بين مسؤولين أميركيين وروس كبار في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار مساعي السعودية لبحث سبل تحسين العلاقات بين البلدين امتداداً لجهود السعودية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.

ويقود المباحثات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة مساعد العيبان. ويشارك في هذه الاجتماعات من الجانب الأميركي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما يشارك من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس بوتين، يوري أوشاكوف.

وعشية الاجتماعات المرتقبة، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، وزير الخارجية الأميركي، الذي يزور المنطقة لأول مرة منذ تعيينه.

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