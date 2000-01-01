قوات الاحتلال تقتحم قسما بسجن عوفر وتعتدي على أسرى

رام الله/سما/

أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، الأحد، أن وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أحد أقسام سجن عوفر، غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واعتدت على الأسرى.

وقال المكتب، في بيان: “وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية تقتحم أحد أقسام سجن عوفر غرب رام الله بالضفة الغربية وتعتدي على الأسرى بالضرب ورش الغاز”.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني.

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، لكن تل أبيب تعرقل بدء مفاوضات المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير/ شباط الجاري.

وتشمل صفقة “طوفان الأحرار” في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدى ستة أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.