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برلماني مصري في رسالة نارية إلى إسرائيل: من يقترب من مصر سنقطع له رجليه!

السبت 15 فبراير 2025 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني مصري في رسالة نارية إلى إسرائيل: من يقترب من مصر سنقطع له رجليه!



القاهرة/سما/

وجه الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل بعد ما اعتُبر "تلميحات إسرائيلية" بضرب السد العالي، وسط تصاعد حدة التوتر بين القاهرة وتل أبيب بسبب حرب غزة.

 

وخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، اعتبر مصطفى بدري أنه إذا أقدمت إسرائيل على ذلك، فإن المصريين سيصلون إلى تل أبيب في اليوم الثاني.

وتابع بكري: "قال يعني مفيش عندنا طيران ولا دفاع جوي ولا قوات ولا أي شيء.. ناس مخها ضارب.. إنتوا دماغكم ضاربة شمال".

وأردف البرلماني المصري: "أنتم متعرفوش الجيش المصري كويس.. وشوفوا لواءاتكم واللي حصل فيهم من فصائل حماس ومقاتلي فلسطين".

واستطرد: "اللي هيقرب من مصر هنقطع له رجليه.. وأوعوا تفتكروا إن مصر لينة وإن فيه طائرة تقدر تقوم من تل أبيب وتقدر توصل أسوان".

وأكمل الإعلامي الشهير: "الرئيس (عبد الفتاح) السيسي كررها وقال: "اللي عملها مرة قادر يعملها تاني".. وصحيفة إسرائيلية تقول إن المواجهة مع مصر وشيكة، وأرد عليهم بأن مصر مستعدة دائما.. ويا ويلكم".

ويأتي هذا الرد بعد أن نشرت مواقع عبرية سيناريو لضرب السد العالي في أسوان جنوب مصر ووصفته بأنه "تصور للذكاء الاصطناعي".

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