الأردن: خطة مصرية مدعومة عربيا لإعمار غزة دون تهجير

عمان/سما/

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، إن هناك خطة مصرية مدعومة عربيا لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منه.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي نظيره الفرنسي جان نويل بارو على هامش مؤتمر باريس بشأن سوريا، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وذكر البيان أن الوزيرين بحثا “جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز التعاون في إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لجميع أنحاء القطاع، وجهود منع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية”.

وأشار الصفدي إلى أن “هناك خطة مصرية مدعومة عربيا لإعادة إعمار غزة، من دون تهجير أهلها منها”.

واعتبر أن “رفض التهجير موقف أردني ثابت أكده الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، وفق البيان.

وشدد الصفدي خلال اللقاء على أن “تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين، هو السبيل the الوحيد لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة”.

وأكد الوزيران الأردني والفرنسي “رفض تهجير الفلسطينيين”، بحسب المصدر نفسه.

في السياق، أشاد الصفدي بموقف فرنسا الرافض لتهجير الفلسطينيين، وبدعم باريس لحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام العادل، وفق البيان.

ولفت البيان إلى “أهمية الدور الفرنسي في التحركات المستهدفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والعمل على تنفيذ حل الدولتين”.

وتأتي تصريحات الصفدي امتدادا لموقف الأردن الرافض لأي خطط أو محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت مصر عزمها طرح تصور لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

والثلاثاء، التقى عاهل الأردن الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وأكد له رفض المملكة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، وفق ما نشره الملك عبد الله عبر منصة إكس عقب اللقاء.

وأضاف الملك عبد الله: “أكدت أن مصلحة الأردن واستقراره وحمايته بالنسبة لي فوق كل اعتبار”.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.

وتماهيا مع مخطط ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى “مغادرة طوعية” للفلسطينيين من غزة.

ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.