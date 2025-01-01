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حال رغب ترامب بالحديث عن التهجير.. هل يسافر السيسي إلى واشنطن؟

الأربعاء 12 فبراير 2025 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حال رغب ترامب بالحديث عن التهجير.. هل يسافر السيسي إلى واشنطن؟



القاهرة/سما/

كشفت مصادر مصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات في البيت الأبيض إذا كان جدول الأعمال يشمل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.


ووجه ترامب دعوة للسيسي لزيارة واشنطن في اتصال بينهما في الأول من فبراير شباط، حسبما ذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق.

وكانت هناك ترجيحات أن يزور السيسي واشنطن في 18 فبراير الحالي، وأن يبحث مع الإدارة الأميركية في ملفات عدة، على رأسها مقترح الرئيس دونالد ترمب بشأن نقل سكان من غزة إلى مصر والأردن، حسبما جاء في التقارير.

وأفادت التقارير ذاتها بأن السيسي سيجري في واشنطن محادثات حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب مناقشة حلول دائمة للقضية الفلسطينية. كما سيحمل معه خطة مصرية متكاملة لإعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة دون المساس بسكانه أو نقلهم خارج القطاع.

ولم ترد الرئاسة المصرية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعقيب، بحسب ما نقلت "رويترز".

وسبق أن رفضت مصر رسميا اقتراح ترامب بتولي زمام الأمور في القطاع من إسرائيل، وإنشاء "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى منها مصر والأردن، وهو ما رفضه الأردن أيضا.

وهدد الرئيس الأميركي، الاثنين، بإيقاف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين، في إشارة إلى سكان غزة.

وفي أعقاب لقاء عقده مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في البيت الأبيض، الثلاثاء، تحدث ترامب إلى الصحفيين عن تفاصيل الخطة مؤكدا عدم تراجعه عنها.

المصدر: رويترز

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