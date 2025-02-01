ما علاقة العرب؟.. لماذا تطلق إسرائيل أقمارها الصناعية باتجاه معاكس؟

تطلق إسرائيل من دون دول العالم الأخرى أقمارها الصناعية نحو البحر المتوسط في اتجاه الغرب بدلا من الاتجاه الشرقي المعتاد، ولذلك أسباب عديدة.

معظم الدول التي تملك القدرة، تطلق أقمارها الصناعية الخاصة إلى مدار حول الأرض في اتجاه دوران الأرض من الشرق إلى الغرب. هذه الطريقة اقتصادية أكثر وذلك لأنها تضيف سرعة دوران الأرض التي تبلغ عند خط الاستواء 1674 كيلو مترا في الساعة، إلى سرعة القمر الصناعي.

دولة واحدة فقط تطلق أقمارها الصناعية في اتماه معاكس لدوران الأرض هي إسرائيل، لأسباب تعزى إلى الموقع الجغرافي والجيوسياسي.

يقول الخبراء إن إسرائيل تطلق اقمارها الصناعية باتجاه الغرب حتى تسقط مراحل الصاروخ الحامل المستهلكة في البحر المتوسط وليس على أراضي الدول العربية المجاورة.

سقوط مثل هذه المراحل للصواريخ الناقة للأقمار الصناعية قد يعد استفزازا، علاوة على تخوف تل أبيب من حصول الدول العربية على اسرار تقنياتها بفحص العرب لبقايا صواريخها.

إطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار حول الأرض وحرمتها من الشرق إلى الغرب مع دوران الأرض، يسهم أيضا في ضمان عدم تصادم الأقمار الصناعية في الفضاء الخارجي.

دوران أقمار إسرائيل الصناعية وعددها حاليا حوالي عشرة على المدار في اتجاه معاكس لدوران الأرض يزيد من احتمال تصادم الأقمار الصناعية، إلا أن الخبراء يقولون إن هذا الاحتمال منخفض للغاية، وفي نفس الوقت يحذرون من أن مثل هذا الاصطدام قد يؤدي إلى كوارث كبرى نظرا لأن طاقة الاصطدام تزداد بشكل يتناسب مع مربع السرعة النسبية للجسمين المتعارضين.

دوافع إسرائيل لإطلاق صواريخها الحاملة للأقمار الصناعية باتجاه الغرب:

تفعل تل أبيب ذلك كي تتجنب تحليق صواريخها قوق دول الجوار. إذا أطلقت صواريخها في اتجاه الشرق، فستوجب على الصواريخ عبور أجواء الأردن أو العراق أو دول عربية أخرى.

موقع إسرائيل على ساحل البحر المتوسط يجعل إطلاق الصواريخ غربا في اتجاه البحر المتوسط، خيارا آمنا، حيث تسقط مراحل الصواريخ الناقلة المستهلكة في البحر المتوسط وليس في مناطق مأهولة أو دول معادية.

نظام الإطلاق الصاروخي الإسرائيلي "شافيت" مصمم خصيصا للإطلاق في اتجاه الغرب بسبب القيود الأمنية والجغرافية، على الرغم من أن هذا الاتجاه يقلل من الكفاءة ويحتاج إلى استهلاك طاقة أكبر وبالتالي وقود صواريخ أكثر.

إسرائيل تطلق أقمارها الصناعية غالبا إلى "مدار قطبي" بحيث تدور فوق القطبين. مثل هذا المدار لا يتطلب التقيد بالإطلاق في اتجاه الشرق. يمكن إيصال القمر الصناعي إلى المدار المطلوب بإطلاق الصاروخ الناقل باتجاه الغرب والمناورة في وقت لاحق، على الرغم من أن ذلك يستلك المزيد من الوقود.

السبب الأمني الرئيس يتمثل في أن أقمار إسرائيل التجسسية من سلسلة "افق" لمخصصة لمراقبة مناطق محددة في الشرق الأوسط، تتطلب مدارات بزوايا ميل معينة تتناسب أكثر مع اتجاه الإطلاق غربا.

الإطلاق باتجاه الغرب، يضمن السرية لإسرائيل، ويقلل من فرص اعتراض صواريخها الناقلة للأقمار الصناعية أو تجسس دول مجاورة على تقنياتها.

كل ذلك يشير إلى أن القرار الإسرائيلي بإطلاق صواريخها الحاملة للأقمار الصناعية في اتجاه الغرب، تأتي دوافعه من تداخل العوامل الأمنية والجغرافية والتكنولوجية، وهو يرتكز على مهمة أساسية تتمثل في تفادي المخاطر الأمنية والسياسية على حساب الكفاءة التقنية. هذا الخيار يعد أكثر تكلفة ويحد من قدرات إسرائيل على إطلاق أقمار صناعية كبيرة الحجم أو بعيدة المدى مقارنة بالدول الأخرى.