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الجزائر تستنكر تصريحات نتنياهو عن إقامة دولة فلسطينية بالسعودية

الثلاثاء 11 فبراير 2025 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تستنكر تصريحات نتنياهو عن إقامة دولة فلسطينية بالسعودية



الجزائر/سما/

أعربت الجزائر، الإثنين، عن استنكارها الشديد ورفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: “تعرب الجزائر عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة بخصوص توطين الشعب الفلسطيني خارج أراضيه وإقامة دولته على أرض المملكة”.

ووصفت الجزائر تصريحات نتنياهو بـ”المشينة”، مؤكدة “وقوفها الثابت إلى جانب السعودية وتضامنها معها ضد أي محاولة للمساس بسيادتها ووحدة ترابها”، وفق ذات المصدر.

وردا على موقفها الثابت المتمسك بتأسيس دولة فلسطينية، قال نتنياهو، الجمعة، إن “السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها”، وذلك ردا على سؤال لمذيع القناة “14” العبرية، بشأن تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أيام من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وأن السعودية لم تعد تشترط تأسيس دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

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