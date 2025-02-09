بيروت: مباحثات لبنانية جزائرية تتناول التطورات الإقليمية والفلسطينية

بيروت/سما/

بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الأحد، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، تطورات الأوضاع الإقليمية ومستجدات القضية الفلسطينية، وسلمه رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

جاء ذلك على هامش زيارة رسمية يؤديها عطاف لبيروت منذ مساء الخميس، قدم إليها من دمشق، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق بيان للخارجية الجزائرية.

وتعتبر زيارة عطاف إلى دمشق الأولى من نوعها لمسؤول جزائري منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.



وذكر البيان أنه “في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، استُقبل وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، صبيحة اليوم (الأحد) ببيروت، من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون”.



وشهد اللقاء، حسب الخارجية الجزائرية “استعراض واقع علاقات الأخوة والتضامن والتعاون بين البلدين الشقيقين وآفاق الارتقاء بها إلى أسمى المصاف المتاحة، لاسيما في الميادين الاقتصادية”.



وأضاف البيان: “فضلا عن تأكيد استعداد الجزائر لمواصلة الدفاع عن لبنان من موقعها بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن الأممي”.

كما بحث الطرفان تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، وبالخصوص مستجدات القضية الفلسطينية، وأكدا على مواصلة التنسيق البيني في إطار التحضير للاستحقاقات العربية المقبلة، وفق البيان.



وسلم عطاف إلى الرئيس اللبناني رسالة خطية موجهة إليه من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون.



وأكد عطاف تضامن ودعم بلاده “المطلق” للبنان في مساعيه الرامية إلى “تدشين عهد جديد قوامه استكمال البناء المؤسساتي وإرساء أسس السلم والأمن والتنمية الاقتصادية”، وفق البيان.



والصيف الماضي، قدمت الجزائر مساعدة إلى لبنان عبر إرسال ناقلة محملة بـ 30 ألف طن من الوقود، لإعادة تشغيل محطات توليد التيار الكهرباء في البلد العربي الذي مر بأزمة غير مسبوقة حينها.

(الأناضول)