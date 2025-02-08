أم الفحم: مسيرة قطرية رفضا لتهجير الغزيين وتنديدا بجرائم القتل

أم الفحم/سما/

شارك المئات اليوم، السبت، في مسيرة قطرية بمدينة أم الفحم، وذلك رفضًا لتواطؤ الشرطة الإسرائيلية في محاربة الجريمة المتفشية في الداخل الفلسطيني، ورفضًا لمخطط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ورفضًا للحرب التي تشنها إسرائيل على المخيمات الفلسطينية شمالي الضفة الغربية.



وانطلقت المسيرة من منطقة الظهر ومسجد محمد الفاتح في مدينة أم الفحم، وجابت عدة شوارع في المدينة، وصولا إلى منطقة المدرسة الثانوية الشاملة.

ورفع المشاركون في المسيرة اللافتات والشعارات المنددة بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية في محاربة الجريمة المتفشية في المجتمع العربي بشكل عام، وفي مدينة أم الفحم بشكل خاص.



كما رفعت خلال المسيرة لافتات تطالب بوقف خطط التهجير بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى الشعارات الرافضة للاقتحامات الإسرائيلية بحق الضفة الغربية.

وكتب على بعض اللافتات: "حمام الدم سببه سياسات الحكومات الإسرائيلية"، "من أم الفحم لجنين شعب واحد ما بلين"، " أوقفوا الحرب واخرجوا من غزة العزة".



ونظمت المسيرة اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني.