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مصادر مقربة من ترامب تكشف تفاصيل مبادرة غزة

الأربعاء 05 فبراير 2025 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر مقربة من ترامب تكشف تفاصيل مبادرة غزة



واشنطن/سما/

نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن خطة الرئيس الأمريكي للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، قائلا إن مبادرة غزة هي عبارة عن تصادم بين ثلاث وجهات نظر خاصة لترامب.


وقال موقع "أكسيوس" إن هناك طريقتين للنظر إلى إعلان ترامب الملحمي والتاريخي وغير المتوقع والصادم مساء الثلاثاء، والذي مفاده أنه يجب على الولايات المتحدة أن تستولي على قطاع غزة وتسيطر عليه وتطوره وتحتفظ به.


واعتبر أنه "إما خدعة جامحة أو تهديد لكسب النفوذ في الشرق الأوسط. إن الأمر أشبه بالتهديدات بفرض رسوم جمركية تجارية على كندا والمكسيك، وهي تهديدات مثيرة للجدل إلى حد كبير، ولكنها سريعة الزوال".

وذكر أن إن مبادرة غزة هي عبارة عن تصادم بين ثلاث وجهات نظر خاصة لترامب: 

  1. يعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام كبير، مع وجود السعوديين في المركز، أمر ممكن التنفيذ.
  2. لقد تأثر حقا بحجم الدمار الذي لحق بغزة، وإدراكه أن إعادة البناء قد تستغرق عقودا.
  3. يرى هو وجاريد كوشنر، صهره، أن هذا هو العقار الرئيسي الأصيل، "ملكية الواجهة البحرية" التي يمكن أن تستغل كل القوة والأموال التي تتدفق عبر الشرق الأوسط.

وقالت مصادر لموقع أكسيوس" إنه يبدو أن ترامب يقوض آماله في التوصل إلى اتفاق أوسع في الشرق الأوسط. كان السعوديون غاضبين من فكرة ترامب، ومن ادعائه أنهم سيقبلون صفقة لا تشمل دولة فلسطينية.

وقال مصدر مقرب من ترامب إن مبادرة غزة كان فكرة ترامب الخاصة، وكان يفكر فيها منذ شهرين على الأقل، مشيرا إلى أن ترامب قدم الخطة لأنه توصل إلى نتيجة مفادها أنه لا أحد لديه أي أفكار جديدة لغزة.

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