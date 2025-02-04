غزة: هيئات أمميّة تكدّس الوقود بمخازنها والمستشفيات تعاني

غزة/سما/

استنكر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، "التقاعس الخطير" الذي تمارسه هيئات تابعة للأمم المتحدة، بتخزين آلاف اللترات من الوقود في مخازنها، وسط معاناة المستشفيات من شحه.

وقال المكتب الحكومي في بيان "نعبر عن استنكارنا الشديد تجاه التقاعس الخطير الذي تمارسه هيئات أممية، تخزّن الوقود في غزة، وتترك المستشفيات تواجه الموت والكارثة".

وأضاف أن بعض "الهيئات التابعة للأمم المتحدة في غزة (لم يسمها) تقوم بتكديس آلاف اللترات من الوقود في مخازنها، في وقت تعاني المستشفيات والمؤسسات الإنسانية خاصة في شمال القطاع، من شحّ حاد يهدد حياة المرضى والمصابين".

وذكر أن هذا السلوك "غير المبرر يتناقض مع الواجب الإنساني والأخلاقي، ويمثل تقاعسا خطيرا عن أداء الدور المنوط بهذه الهيئات في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة".



وأكد المكتب الحكومي بغزة، أمس الإثنين، أن إسرائيل تعرقل المسار الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، بما فيه إدخال الشاحنات الإغاثية المحملة بالوقود.

وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الحرب، تعرضت المنظومة الصحية في قطاع غزة للاستهداف الإسرائيلي المتعمد، حيث دمر الجيش الإسرائيليّ 34 مستشفى من أصل 38، وأخرج 80 مركزا صحيا عن الخدمة، ودمّر 136 سيارة إسعاف، وقتل 331 كادر طبي.



والمستشفيات القليلة العاملة تعاني من شح كبير في الوقود، ما يتسبب يهدد بتوقف أقسام عن العمل في أزمة ممتدة آخر فصولها كان في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث تم آنذاك إدخال كميات عبر مؤسسة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل.

وخلّفت الحرب على غزة، أكثر من 159 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.