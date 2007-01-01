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"تلفزيون سوريا": ظهور شقيق للرئيس أحمد الشرع علنا في السعودية (صور)

الإثنين 03 فبراير 2025 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تلفزيون سوريا": ظهور شقيق للرئيس أحمد الشرع علنا في السعودية (صور)



دمشق/سما/

أشار "تلفزيون سوريا" إلى وجود حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن الوفد المرافق إلى المملكة العربية السعودية، في أول ظهور علني له.

وجرى تداول صور حازم الشرع رفقة مسؤولين سوريين بارزين في السعودية.

ولا يتولى حازم الشرع أي منصب في الحكومة السورية الجديدة.

ونشر الصحفي محمد الحاج معلومات نقلا عن الكاتب حسام جزماتي في موقع "تلفزيون سوريا" منشورة بتاريخ 26 أبريل 2021 أن حازم الشرع خريج كلية الحقوق جامعة دمشق، وعمل بأسماء مستعارة في رئاسة محاكم إدلب وثم محكمة البداية في سرمدا ولاحقا نائب وزير العدل قبل أن يرأس "الهيئة العامة للزكاة".
ووصف جزماتي في المادة المنشورة إدارة حازم الشرع بـ"المعقولة"، وأن مصادر أشارت أنه "محنّك" و"مهذب".
وذكر الحاج أن لأحمد الشرع شقيق ثالث يدعى جمال، بالاضافة لشقيقيه حازم وماهر (وزير الصحة الحالي).

وفقا لـ"تلفزيون سوريا"، وُلد حازم عام 1975، كابن ثانٍ للخبير الاقتصادي حسين الشرع، وعمل في شركة "جود" الشهيرة للمشروبات الغازية، ودرس الحقوق في جامعة دمشق حتى دخل سجل نقابة محامي العاصمة في شباط 2007، بعد أقل من ثلاثة أشهر على قدوم مولوده الأول الذي أطلق عليه اسم أحمد.

وقال "تلفزيون سوريا"، حسب معلومات متطابقة، إن حازم الشرع كان يقيم في أربيل، ولم يُلحَظ له نشاط برفقة أحمد الشرع من قبل، سواء قبل سقوط النظام أو بعد ذلك. 

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