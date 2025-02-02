صحيفة: الأردن خَيًر حماس بين ترحيل الأسيرة المحررة أحلام التميمي الليلة أو تسليمها لواشنطن

عمان/سما/

قالت مصادر لـصحيفة "العربي الجديد"، اليوم الأحد، إن المخابرات الأردنية أبلغت حركة حماس بضرورة ترحيل الأسيرة المبعدة أحلام التميمي عن الأردن الليلة. وأكدت المصادر أن المخابرات الأردنية أبلغت الحركة رسميا في قطر بقرارها إما أن تتولى الحركة موضوع إيجاد مكان للأسيرة المحررة أحلام التميمي أو أن الأردن سيقوم بتسليمها إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن الأردن يرفض استقبال أي من الأسرى المحررين المبعدين من حملة الجنسية الأردنية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وبحسب ما علم "العربي الجديد"، كانت عائلة الأسيرة التميمي طوال الفترة الماضية تطالب حركة حماس بوضع ملف ابنتهم التي تحمل الجنسيتين الأردنية والفلسطينية على طاولة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن هناك محتجزين لدى الحركة يحملون الجنسية الأميركية والإسرائيلية.

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، درست في عهدتها الأولى وتحديدا عام 2020 وقف المساعدات للأردن، أحد أبرز شركائها في الوطن العربي، في محاولة لإجباره على تسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي التي دانها الاحتلال الإسرائيلي بتفجير وقع عام 2001، وأودى بحياة 15 شخصاً، بينهم مواطنان أميركيان.

وأحلام التميمي صحافية فلسطينية وأول امراة تنضم لكتائب الشهيد "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، وهي أسيرة محررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحكم عليها بالسجن 16 مؤبداً بعد مشاركتها في عملية تفجيرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، في 9 أغسطس/آب 2001. وولدت التميمي عام 1980 في مدينة الزرقاء بالأردن، التي غادرتها مع أهلها عندما انتهت من الثانوية العامة. وعادت أحلام إلى فلسطين، وبدأت في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية الدراسة الجامعية بكلية الإعلام.