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شركة أسلحة إماراتية تستثمر في مورد دفاعي إسرائيلي

الثلاثاء 28 يناير 2025 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة أسلحة إماراتية تستثمر في مورد دفاعي إسرائيلي



أبو ظبي/سما/

قالت شركة ثيرد آي سيستمز، وهي شركة إسرائيلية لتوريد العتاد العسكري، إنها باعت 30 بالمئة من أسهمها لشركة إيدج الدفاعية المملوكة لدولة الإمارات مقابل 10 ملايين دولار، في استثمار علني نادر من شركة إماراتية في إسرائيل منذ بدء حرب غزة قبل 15 شهرا.

وقالت إيدج أمس الإثنين إنها ستستثمر أيضا 12 مليون دولار إضافية في مشروع مشترك جديد، تملك حصة الأغلبية فيه، مع ثيرد آي سيستمز.

ويمتلك طرف ثالث لم يُكشف عن هويته، ستة بالمئة وتملك ثيرد آي سيستمز 43 بالمئة متبقية من المشروع المشترك.

وقال ليئور سيغال رئيس ثيرد آي سيستمز التنفيذي في بيان إن استثمار إيدج سيساعد الشركة على التوسع في أسواق جديدة.

وقال رودريغو توريس رئيس إيدج إن الصفقة مفيدة للطرفين وقد تسرع بتطوير أنظمة جديدة.

 

 

 

وابتعدت شركات إماراتية عن التعامل علنا مع الشركات الإسرائيلية على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية في غمرة الرفض الشعبي على نطاق واسع في أنحاء العالم العربي للحرب وإسرائيل.

أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020 ودشنت موجة من النشاط التجاري بين الدولتين تراجعت في العلن بعد اندلاع الصراع.

وانتقدت أبوظبي أسلوب إدارة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، لكن البلدين أبقيا على العلاقات بينهما.

وتطور ثيرد آي سيستمز تكنولوجيا يمكنها اكتشاف الطائرات المسيرة، وهي المورد للجيش الإسرائيلي وبعض أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وارتفع سعر سهم الشركة بشدة في الأشهر الخمسة عشر الماضية بعد فوزها بعقود جديدة لتوريد معدات للجيش الإسرائيلي. وارتفع سعر سهم الشركة منذ بدء الحرب وحتى اليوم الثلاثاء 51 بالمئة، ليبلغ 333.8 شيقل (92.29 دولار)، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن وحسابات لرويترز.

وإيدج هي أكبر شركة لصناعة الأسلحة في الإمارات. وهي مملوكة للحكومة وأعلنت في 2021 أنها ستشترك في تطوير سفن مسيرة قادرة على القيام بمهام تشمل اكتشاف الغواصات، مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة.

(الدولار = 3.6167 شيقل)

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