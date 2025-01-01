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الأردن يرد رسميا على تصريحات ترامب بشأن ارسال أهل غزة إلى المملكة

الأحد 26 يناير 2025 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يرد رسميا على تصريحات ترامب بشأن ارسال أهل غزة إلى المملكة



عمان/سما/

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد، أن حل القضية الفلسطينية هو حل فلسطيني، ورفض عمان للتهجير ثابت لا يتغير، والمملكة الأردنية للأردنيين ودولة فلسطين للفلسطينيين.


وأضاف الصفدي خلال تصريحات مع القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ، أن "تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير"، مشددا على أن "حل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

وبين أن "الأردن مستمر بتوجيهات ملكية بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة، ويتم العمل على إدخالها إلى القطاع دون انقطاع تمهيداً لبدء عمليات إعادة الإعمار"، وأكد الصفدي أن "الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق السلام في المنطقة".

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن "الأردن يعمل مع كل شركائه في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام".

وأكد الصفدي وكاخ على أهمية استمرار التعاون من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

كما أكد وزير الخارجية أن "طريق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفقًا لحل الدولتين واستنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة".

ولفت إلى أن "هناك متغيرات في المنطقة، وانفراجات تحتاج البناء عليها، مثل الانفراج الذي تحقق في مرحلة التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى التي أدت إلى وقف إطلاق النار، وساعدت في بدء تدفق المساعدات إلى غزة".

كما أشار إلى التغيرات في لبنان وسوريا، مؤكدا أن "المملكة ستستمر في العمل مع الجميع، كما كانت دائمًا، من أجل البناء على هذه الانفراجات".

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